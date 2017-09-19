13:36, 19 Eylül 2017 Salı

İran'da Türkmen düğününde at yarışı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Horasan eyaletinin Bocnurd kentinde Türkmen düğünü münasebetiyle at yarışı düzenlendi. Dilşad’ın sahibi Muhammed Hani Yezdani (74) burada yoğun ilgi gören atının özelliklerini AA muhabirine anlattı.

Dilşad’ın 14 kez katıldığı yarışlarda 13 birinciliği bir ikinciliği bulunduğunu dile getiren Yezdani, ülkede atının "şampiyonlar şampiyonu" olarak adlandırıldığını söyledi.

Yezdani, "Katıldığı yarışlarda kendi tercihlerini yapmasıyla meşhur olan Dilşad, bazı yarışlarda rakipleriyle arasını çok açtığında jokeyin isteği dışında kendisi yavaşlar, arkadan gelenleri bekler daha sonra tekrar depar atardı." dedi.

Güzelliği ve heybetiyle göz dolduran yarış atına dair Yezdani, “Dilşad, katıldığı 4 güzellik yarışmasının 4’ünde de birinci seçildi. Bu attan çoğalan 48 tane atın 18'i çeşitli yarışmalarda yerlerini almaya başladı. Dilşad’ın soyundan gelen at yarışmaların favorisidir. Bugünkü yarışmalarda yer alan 3 yavrusu da birincilik aldı.” ifadelerini kullandı.

Yezdani atının değerinin de şu an yaklaşık 350 milyon tümen (yaklaşık 90 bin dolar) olduğunu, aynı atın yavrularınınsa yaklaşık 100 milyon tümene (25 bin dolar) satıldığını söyledi.

Türkmen atları hakkında da bilgi veren Yezdani, şunları dile getirdi:

"Türkmen atları Yumut ve Ahel olarak iki cinstir. Dilşad’ın babası Yumut annesi Aheldir. 14 yaşındaki Dilşad 5 yıldır yarışmalarda yer almamasına rağmen halen birincilik rekoru elinden alınamamıştır."

Türkmen düğünü münasebetiyle 400 metre mesafede düzenlenen ve 70 atın katıldığı yarışmalarda 4’lü gruplar halinde koşan atların birincisine 200 bin (yaklaşık 50 dolar), ikinciye 100 bin ve üçüncüye 50 bin tümen para ödülü verildi. At yarışı için bölgede yaşayan Türkmenlerin 20 milyon tümen para yardımında bulunduğu belirtildi.