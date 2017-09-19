13:55, 19 Eylül 2017 Salı

Yemen'den ülkelerine gönderilen Somalililerin sayısı bin 559'a ulaştı



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Örgütün Yemen'deki sorumlusu Sebe el-Muallimi, ülkedeki 133 Somalilinin gönüllü olarak ülkelerine gönderildiğini ve Kasım 2016'dan bu yana Yemen'den ülkelerine gönderilen Somalililerin sayısının bin 559'a ulaştığını kaydetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'deki 133 Somalilinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü bildirdi. Örgütün Yemen'deki sorumlusu Sebe el-Muallimi yaptığı açıklamada, ülkedeki 133 Somalilinin gönüllü olarak ülkelerine gönderildiğini belirtti. Çalışmalarını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) iş birliğiyle yürüttüklerini söyleyen Muallimi, söz konusu Somalililerin Aden Limanı'ndan ülkelerine gönderilen 14'üncü grup olduğunu ifade etti. Muallimi, Kasım 2016'dan bu yana Yemen'den ülkelerine gönderilen Somalililerin sayısının bin 559'a ulaştığını kaydetti. BMMYK, ağustos ayında 2017 yılının başından bu yana Yemen'e gelen Afrikalı göçmen sayısının 30 bini aştığını duyurmuştu. Etiyopya ve Somali'nin başını çektiği Afrika ülkelerinden Yemen'e gelen göçmenler burada 6 ay ila 1 yıl kalıp daha sonra Suudi Arabistan'a geçmeye çalışıyor. Bazıları ise Yemen'de kalmayı tercih ediyor. BMMYK, Aden ve Şebve'de Afrikalı göçmenlerin kaldığı pek çok kampı yönetiyor.

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