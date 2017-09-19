13:53, 19 Eylül 2017 Salı

Yunanistan'da sığınmacılardan protesto

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da kalan Suriyeli sığınmacılar, Avrupa'nın diğer ülkelerindeki ailelerine kavuşmak için gösteri düzenledi.

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yaklaşık 100 sığınmacı, başkent Atina'daki İltica Ofisi binası önünde toplandı.

Sığınmacılar, göç yolundaki sınırların sığınmacılara kapatılmasının ardından uzun süredir Yunanistan'da kaldıklarını belirterek, bir an önce ailelerine kavuşmak amacıyla yetkililere seslerini duyurmak istedi.

"Anneme kavuşmak istiyorum" yazılı pankartlar taşıyan sığınmacılar, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hitaben "Merkel sınırları aç" şeklinde sloganlar attı.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarının yaklaşık 1,5 yıl önce kapatılmasının ardından 60 binin üzerinde sığınmacı Yunanistan'da mahsur kalmıştı.

Sığınmacıların, aile birleşimi ve yeniden yerleştirme gibi programlarla diğer Avrupa ülkelerine gönderilmesinin önü açık olsa da işleyişin yavaş sürmesi tepkilere neden oluyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Yunanistan ve İtalya'dan 160 bin sığınmacının yeniden yerleştirilmesi taahhüt edilirken, bu sayı şimdiye dek sadece 27 bin 695'te kaldı.