Perinçek'in partisi IKBY referandumunu protesto etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumu, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından protesto edildi.
Levent'teki İsrail Konsolosluğu önüne gelen Vatan Partisi üyeleri, "Sözde Kürdistan referandumuna ve ikinci İsrail'e izin verilemez" yazılı pankart açarak, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.
Basın açıklamasını okuyan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, Türkiye, İran, Rusya ve Almanya'nın referanduma karşı olduğunu ifade ederek, "ABD bölgede yenilmişti. Kürdistan referandumunda ayakları titremekte, zamanlamanın doğru olmadığını açıklamaktadır. Örtülü desteğini sürdürmektedir." dedi.
Önsel, 22 Eylül'de toplanacak Milli Güvenlik Kurulunda caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, partisinin önerilerini şöyle açıkladı:
"Ankara'daki Erbil temsilciliği derhal kapatılmalı ve temsilciler sınır dışı edilmeli. Referandumdan vazgeçilmediği takdirde Habur Sınır kapısı 3 gün içinde kapatılmalı, Türkmen bölgesi Telafer'den Irak'la ilişki için kapı açılmalı. Barzani yönetimi referandumdan vazgeçmediği takdirde petrol sevkıyatının 3 gün içinde durdurulacağı ilan edilmeli. Hükümet, TBMM'yi acilen toplantıya çağırmalı, referandumu tanımayacağını ve Türkiye'nin milli güvenliği için her türlü tedbiri alacağını ilan etmeli. Hükümet, Irak, İran ve Suriye yönetimiyle bir araya gelerek bu girişimi durdurmak için her türlü seçeneği görüşmelidir. Adana'daki İncirlik Üssü, ABD'nin kullanımına kapatılmalı ve Türk ordusunun denetimine verilmelidir."
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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu protesto etti
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