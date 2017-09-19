New York'ta ABD-İslam Dünyası Forumu düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın terörizmi desteklediğine dair iddiaları reddetti.
Katar medya kuruluşu New Arab'da yer alan habere göre Al Sani, ABD'nin New York kentinde, Katar Dışişleri Bakanlığı ile Brookings Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen ABD-İslam Dünyası Forumu'nda konuştu.
Bazı Arap ülkelerinin Katar'ın terörizmi desteklediğine dair suçlamalarına değinen Al Sani, ülkesinin "her türlü fanatizm ve aşırılıkçılığı mutlak reddettiğini" belirtti.
Al Sani, terörizmin ve aşırılıkçılığın gelişmesinin bölgede "işgal ve baskıya uygun ortam hazırladığını" ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kültürler arası uyum için köprüler kurmalıyız. Son dönemde dini bağnazlığın ve dinin siyasi amaçlar için kullanılmasının artan örnekleriyle karşılaşıyoruz. Dinin terörizmle hiçbir ilgisi yoktur fakat aşırılıkçılar bağnazlık ve tecrit söylemini yayarak farklı kültür ve toplumlarda zemin kazanmaya çalışıyorlar."
Aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın olduğu bazı Arap ülkeleri 5 Haziran'da terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Katar'a ortak ambargo uygulama kararı alan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürdüğü taleplerin hiçbirini kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
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