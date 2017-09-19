14:51, 19 Eylül 2017 Salı

İsrail Golan tepelerinde bir Suriye İHA'sı düşürdü





İsrail ordusu: "Suriye'den hava sahamıza sızmaya çalışan bir İHA'yı engelledik"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden İsrail hava sahasına sızmaya çalışan bir İnsansız Hava Aracı'nı düşürerek engellediğini açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepeleri üzerinden İsrail hava sahasına sızmaya çalışan bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürerek engelledik." ifadesine yer verildi. Açıklamada söz konusu İHA'nın "İran yapımı olduğu ve Hizbullah tarafından kullanıldığı" da belirtildi. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejime muhalif örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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