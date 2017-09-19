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FETÖ operasyonunda 9 eski öğretmen gözaltına alındı
FETÖ operasyonunda 9 eski öğretmen gözaltına alındı
Foto: Arşiv

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'daki hesaplarında hareketlilik tespit edilen FETÖ okullarında görevli 9 eski öğretmen gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'daki hesaplarında hareketlilik tespit edilen FETÖ okullarında görevli 9 eski öğretmen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz sonrası kapatılan FETÖ okul ve dershanelerinde görev yapan 9 eski öğretmenin, 17-25 Aralık süreci sonrasında Bank Asya'daki hesaplarında hareketlilik tespit edildi.

Eski öğretmenler, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından evlerinde gözaltına alındı.

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin, evlerinde de aramalar yapıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.



İlgili Konular Bank Asya fetö operasyonu 15 Temmuz darbe girişimi
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