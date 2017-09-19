15:00, 19 Eylül 2017 Salı

Kerkük İl Meclisi'nden, Vali Kerim'in görevden alınma kararına ret





Kerkük İl Meclisi, Irak meclisi tarafından alınan Vali Necmeddin Kerim'in görevden azledilmesi kararını reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kerkük İl Meclisi'nin, Irak meclisi tarafından alınan Vali Necmeddin Kerim'in görevden azledilmesi kararını reddettiği bildirildi. İl Meclisinde bugün düzenlenen, Arap ve Türkmen üyelerin boykot ettiği oturumda, Vali Kerim hakkında Irak meclisinin aldığı karar reddedildi. Oturumun ardından açıklamalarda bulunan İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani, meclis tarafından verilen kararın anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "kararı kabul etmediklerini" söyledi. Talabani, Kerim'in Irak meclisi değil, Kerkük İl Meclisi tarafından seçildiğini hatırlatarak, görevden alınmasının yine İl Meclisince olabileceğini ifade etti. Irak meclisi, 14 Eylül Perşembe günü oy çokluğuyla Vali Kerim'i görevinden azletmişti. Kerkük Valisi Kerim, görevi sırasında vilayet meclisindeki Kürt üyeleri toplayarak, kentin resmi kurum ve kuruluşlarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağını astırma kararı aldırmıştı. Kerim'in öncülüğündeki tek taraflı karar Bağdat merkezi yönetiminin tepkisini çekmişti. Vali, daha sonra IKBY referandumuna Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin de dahil edilmesi için İl Meclisinden karar çıkarmıştı

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