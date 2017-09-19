Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:54, 19 Eylül 2017 Salı
Irak
15:00, 19 Eylül 2017 Salı

  • Paylaş
Kerkük İl Meclisi'nden, Vali Kerim'in görevden alınma kararına ret
Kerkük İl Meclisi'nden, Vali Kerim'in görevden alınma kararına ret

Kerkük İl Meclisi, Irak meclisi tarafından alınan Vali Necmeddin Kerim'in görevden azledilmesi kararını reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kerkük İl Meclisi'nin, Irak meclisi tarafından alınan Vali Necmeddin Kerim'in görevden azledilmesi kararını reddettiği bildirildi.

İl Meclisinde bugün düzenlenen, Arap ve Türkmen üyelerin boykot ettiği oturumda, Vali Kerim hakkında Irak meclisinin aldığı karar reddedildi.

Oturumun ardından açıklamalarda bulunan İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani, meclis tarafından verilen kararın anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "kararı kabul etmediklerini" söyledi.

Talabani, Kerim'in Irak meclisi değil, Kerkük İl Meclisi tarafından seçildiğini hatırlatarak, görevden alınmasının yine İl Meclisince olabileceğini ifade etti.

Irak meclisi, 14 Eylül Perşembe günü oy çokluğuyla Vali Kerim'i görevinden azletmişti.

Kerkük Valisi Kerim, görevi sırasında vilayet meclisindeki Kürt üyeleri toplayarak, kentin resmi kurum ve kuruluşlarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağını astırma kararı aldırmıştı. Kerim'in öncülüğündeki tek taraflı karar Bağdat merkezi yönetiminin tepkisini çekmişti.

Vali, daha sonra IKBY referandumuna Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin de dahil edilmesi için İl Meclisinden karar çıkarmıştı



İlgili Konular Kerkük İl Meclisi ırak IKBY
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
Londra'da şüpheli paket alarmı
Londra'da şüpheli paket alarmı

Londra'da metro istasyonunda şüpheli paket alarmı verildi. İngiliz polisi pakette bomba olup olmadığını araştırıyor.
Kerkük İl Meclisi'nden Vali Kerim'in görevden alınma kararına ret
Kerkük İl Meclisi'nden, Vali Kerim'in görevden alınma kararına ret

Kerkük İl Meclisi, Irak meclisi tarafından alınan Vali Necmeddin Kerim'in görevden azledilmesi kararını reddetti
Myanmar Bangladeş sınırına mayın döşedi'
'Myanmar Bangladeş sınırına mayın döşedi'

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Darusman, Myanmar hükümetinin Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların geri dönmesini engellemek için sınıra mayın döşediğini tespit ettiklerini duyurdu.
İsrail Golan tepelerinde bir Suriye İHA'sı düşürdü
İsrail Golan tepelerinde bir Suriye İHA'sı düşürdü

İsrail ordusu: "Suriye'den hava sahamıza sızmaya çalışan bir İHA'yı engelledik"
New York'ta ABD-İslam Dünyası Forumu düzenlendi
New York'ta ABD-İslam Dünyası Forumu düzenlendi

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Kültürler arası uyum için köprüler kurmalıyız. Son dönemde dini bağnazlığın ve dinin siyasi amaçlar için kullanılmasının artan örnekleriyle karşılaşıyoruz" dedi
Endonezya'da yanardağ alarmı ikinci düzeye çıkarıldı
Endonezya'da yanardağ alarmı ikinci düzeye çıkarıldı

Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı çevresinde alarm seviyesi ikinci düzeye çıkarıldı
Yemen'den ülkelerine gönderilen Somalililerin sayısı bin 559'a ulaştı
Yemen'den ülkelerine gönderilen Somalililerin sayısı bin 559'a ulaştı

Örgütün Yemen'deki sorumlusu Sebe el-Muallimi, ülkedeki 133 Somalilinin gönüllü olarak ülkelerine gönderildiğini ve Kasım 2016'dan bu yana Yemen'den ülkelerine gönderilen Somalililerin sayısının bin 559'a ulaştığını kaydetti
Yunanistan'da sığınmacılardan protesto
Yunanistan'da sığınmacılardan protesto

Yunanistan'da kalan Suriyeli sığınmacılar, diğer Avrupa ülkelerinde bulunan ailelerine kavuşmak istiyor
Akıncı Herhangi yeni bir girişim beklemiyoruz
Akıncı: Herhangi yeni bir girişim beklemiyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, gelecek birkaç aylık süreçte Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir girişim beklemediklerini söyledi
Fransa'da sığınmacı kampı tahliye edildi
Fransa'da sığınmacı kampı tahliye edildi

Calais kenti yakınlarında bulunan ve 400 sığınmacının yaşadığı Puythouck kampı operasyonla boşaltıldı
İran'da Türkmen düğününde at yarışı
İran'da Türkmen düğününde at yarışı

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinin Bocnurd kentinde Türkmen düğünü münasebetiyle düzenlenen at yarışına bölge halkı ilgi gösterdi.
Nijerya'da petrol rafinerisine saldırı
Nijerya'da petrol rafinerisine saldırı

Lagos'ta düzenlenen saldırıda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 400 bini aştı
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 400 bini aştı

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştığını söyledi
Kırgızistan'da sağdan direksiyonlu arabalara yasak geliyor
Kırgızistan'da sağdan direksiyonlu arabalara yasak geliyor

Kırgızistan'da sağdan direksiyonlu arabalar önümüzdeki yıldan itibaren yasaklanıyor
Suu Çii Arakan'daki katliamı görmezden gelmeyi sürdürüyor
Suu Çii, Arakan'daki katliamı görmezden gelmeyi sürdürüyor

Myanmar Dışişleri Bakanı Suu Çii, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar karşısında sessizliğini sürdürürken, uluslararası incelemeden korkmadıklarını belirtti
Kırgızistan da cumhurbaşkanlığı için iki adaydan ortaklık
Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı için iki adaydan ortaklık

15 Ekim'de yapılacak olan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adaylardan ikisi ortak hareket etme kararı aldı

Haberler

İran'dan Kerkük İl Meclisi'nin 'referandum' kararına tepki
İran'dan Kerkük İl Meclisi'nin 'referandum' kararına tepki

Fransa'dan IKBY'nin referandum kararı hakkında açıklama
Fransa'dan IKBY'nin referandum kararı hakkında açıklama

Irak Federal Mahkemesi'nden 'IKBY referandumu' kararı
Irak Federal Mahkemesi'nden 'IKBY referandumu' kararı

IKBY: Referanduma alternatif yok
IKBY Referanduma alternatif yok

Barzani: Komşu ülkelerle ilişkilerimizin bozulması taraftarı değiliz
Barzani Komşu ülkelerle ilişkilerimizin bozulması taraftarı değiliz

'Referandumun ertelenmesi için sunulan teklif ciddiye alınmalı'
Referandumun ertelenmesi için sunulan teklif ciddiye alınmalı'

Bağdat'tan Kerkük il meclisini lağvetme hamlesi
Bağdat'tan Kerkük il meclisini lağvetme hamlesi

Irak ordusu Enbar'ı DEAŞ'tan kurtarmak için operasyon başlattı
Irak ordusu Enbar'ı DEAŞ'tan kurtarmak için operasyon başlattı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 