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Ayvalık'ta 47 göçmen yakalandı
Ayvalık'ta 47 göçmen yakalandı

Ayvalık'tan yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 göçmen yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, lastik botla Midilli Adası'na geçmek isteyen Suriye uyruklu göçmenler, Sarımsaklı plajı açıklarında Sahil Güvenlik unsurlarınca fark edildi.

Yakalanan ve Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Ayvalık Grup Komutanlığına getirilen 47 kaçak göçmene, yiyecek, içecek ve ilaç desteğinde bulunuldu.

Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezine gönderilecek.

Sabah saatlerinde aynı bölgede yapılan çalışmada da lastik botla denize açılan Suriye uyruklu 72 göçmen yakalanmıştı.

 

 



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Güncel Haberleri
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