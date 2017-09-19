15:42, 19 Eylül 2017 Salı

Londra'da şüpheli paket alarmı





Londra'da metro istasyonunda şüpheli paket alarmı verildi. İngiliz polisi pakette bomba olup olmadığını araştırıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiliz polisi İngiltere'nin başkenti Londra'da Holborn metro istasyonunda şüpheli paket bulunduğunu ve paketin araştırıldığını açıkladı. Londra metrosundaki Parsons Green İstasyonu'nda Cuma sabahı gerçekleşen saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi yaralanmıştı. (DEAŞ) IŞİD tarafından üstlenilen saldırıda el yapımı patlayıcı kullanıldığı belirtilmişti.

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