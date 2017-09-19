16:41, 19 Eylül 2017 Salı

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor





Hatay'a ulaşan yaklaşık 30 vagon askeri araç, sınırındaki birliklere sevk edilmek üzere Ahmet Tor Kışlası'na nakledildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden hareket eden ve trenle dün İskenderun Garı'na ulaşan araçlar, askeri personeller tarafından vagonlardan indirildi. Daha sonra alınan güvenlik önlemleriyle araçlar Ahmet Tor Kışlası'na nakledildi. Askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacakları öğrenildi.

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