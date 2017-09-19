Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden hareket eden ve trenle dün İskenderun Garı'na ulaşan araçlar, askeri personeller tarafından vagonlardan indirildi. Daha sonra alınan güvenlik önlemleriyle araçlar Ahmet Tor Kışlası'na nakledildi.
Askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacakları öğrenildi.
Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Edirne Sarayı'nın önemli yapılarından olan harap durumdaki Cihannüma Kasrı projelerine, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onay verdi
Etkinlikler kapsamında Ahi korteji, Kapalıçarşı'dan Sultanahmet'e yürüdü, "Şet Kuşanma Töreni" yapıldı
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çalışmayla Marmara Denizi'ndeki 200 mercan, Neandros Adası'nın derinliklerine nakledilmeye başlandı
Hatay'a ulaşan yaklaşık 30 vagon askeri araç, sınırındaki birliklere sevk edilmek üzere Ahmet Tor Kışlası'na nakledildi
Ayvalık'tan yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 göçmen yakalandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'daki hesaplarında hareketlilik tespit edilen FETÖ okullarında görevli 9 eski öğretmen gözaltına alındı
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu protesto etti
FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding davasının görülmesine, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın başlanacak
Almanya, 196 eski diplomatik pasaport sahibine iltica hakkı tanıdı. Bu kişiler arasında eski TSK mensupları ve başvuru sahiplerinin aileleri de yer alıyor
Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Meteoroloji, hava sıcaklığının perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6-10 derece azalacağı tahmininde bulundu
Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Batalla, "Türkiye-AB müzakereleri kesinlikle askıya alınmamalı ve sonlandırılmamalı. Bu, AB açısından ölümcül bir stratejik hata olur." dedi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bu yıl TEOG sınavının yapılmayacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın cenazesi memleketi Denizli'ye uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesinin şart olduğunu söyledi