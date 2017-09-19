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Türkiye'de ilk kez mercanları kurtarma operasyonu
Türkiye'de ilk kez mercanları kurtarma operasyonu

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çalışmayla Marmara Denizi'ndeki 200 mercan, Neandros Adası'nın derinliklerine nakledilmeye başlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Marmara Denizi'ndeki atıklardan etkilenen yaklaşık 200 mercan Neandros Adası derinliklerine nakledilmeye başlandı.

Marmara Denizi’nde canlı yaşamının önemli halkalarından olan mercanların atıklardan dolayı yok olması tehlikesi üzerine başlatılan çalışma, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Taksim'de bir otelde gerçekleşen toplantıda, kimyasal, kanalizasyon ve inşaat atıkları nedeniyle Yassıada ve Sivriada’nın 20-30 metre derinliğinde bulunan yaklaşık 200 kırmızı ve siyah mercanın, Neandros Adası derinliklerine özel yöntemlerle taşındığı anlatıldı.

İstanbul Valiliği'nin desteklediği, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen mercan naklinde, özel yöntemler uygulanıyor. Uzman dalgıçlar tarafından deniz dibinden alınan mercanlar Neandros Adası’nın derinliklerine götürülerek tekrar dikiliyor.

Projeyle iligili AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Nur Eda Topçu, Marmara Denizi’nde 23 çeşit mercan yaşadığını, bu durumun ekosistem açısından önemli olduğunu söyledi. Balıkçılık ve kirlilik gibi unsurların mercanlar için tehdit oluşturduğunu dile getiren Topçu, şöyle devam etti: "Marmara Denizi'ndeki Yassıada ve Sivriada bölgesinde bulunan mercan toplulukları, özellikle Yassıada'daki inşaattan kaynaklanan bir toplu ölüm sürecine girdi. Çünkü çok ciddi bir partikül girdi, kayalar patlatıldı. Ciddi kayıplar yaşadık. Dolayısıyla bazı bölgelerde hala mevcut olmakla birlikte önemli ölçüde sayıları azaldı. Mercanlar sadece iskelet olarak kaldı. Bazılarında hastalıklar başladı. Bizde şu anda buna çare bulmaya çalışıyoruz. Çünkü Sivriada'da yeni bir inşaat süreci başladı. Orada hayatta kalabilmeyi, bu kötü durumdan etkilenmeden çıkabilmeyi başarmış bir popülasyonumuz var. Onları da aynı kaderin beklediğini düşünerek, bir kurtarma operasyonu düzenledik. Buradaki mercanlardan kurtarabildiğimiz kadarını ki hedefimiz minimum 200 mercanın nakli. Onları bu durumdan daha az etkileneceği bölgeye nakledeceğiz. Nakil dalışla gerçekleşecek. Dalgıçlarımız inip gerekli sayıda parçayı aşama aşama alarak, canlı şekilde muhafaza edip yeni bölgeye götürecek. Orada yeniden bunları uygun şartlarda ekecekler. Bu, tropik bölgelerde çok sık yapılan işlemler, bizim ülkemizde ise ilk kez yapılacak."

Topçu, Akdeniz’de endemik derin deniz canlıları olan mercanların 70 metre derinliklerde görüldüğünü, Marmara’da ise 20-30 metrelik derinliklerde bulunduklarını aktardı.

Adalar Denizle Yaşam Spor Kulübü Derneği Başkanı Volkan Narcı ise projenin bilimsel kökenli devam ettiğini ifade ederek, mercan türlerini mevcut tehditler karşısında toplu ölümlerden korumayı amaçladıklarını anlattı.

Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla mercanların nakledilme çalışmasının başladığını dile getiren Narcı, "Amacımız mercanları naklettikten sonra o bölgeyi koruma altına alabilmek. Mercanları koruyabilirsek, kendi geleceğimiz için son derece değerli sonuçlar elde edeceğiz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

Projenin görüntüleme sorumlusu Serco Ekşiyan da mercanların ekileceği alandaki ağları temizleyerek, ekime başlandığını söyledi.



İlgili Konular Marmara Denizi deniz mercan
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