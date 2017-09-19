17:15, 19 Eylül 2017 Salı

İstanbul'da Ahilik Haftası kutlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı (Ahilik Vakfı), İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılar Kapalıçarşı önünde toplandı.

"En Hayırlı Mekan Çarşı-Pazardır" yazılı pankartını açan Ahilik korteji, mehter eşliğinde Kapalıçarşı'da yürüdü. Buradaki esnafa, vatandaşlara ve turistlere Ahiliği anlatan ve Ahilik duasının üzerinde bulunduğu broşür ile karanfil verildi. Gruptakiler, kortejde Kapalıçarşı Esnafı Derneği önünde Ahilik duası etti.

Katılımcılar, Nuruosmaniye Caddesi'nden Sultanahmet Meydanı'na yürüdü. Sultanahmet Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte Mehteran Takımı'nın konserinin ardından Ahilik Vakfı üyelerinden oluşan tiyatro grubu, meslekte ustalığa geçişi anlatan "Şet Kuşanma Töreni" gerçekleştirdi.

Törenin ardından konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Ahiliğin kardeşlik ve kardeşliğin gereğini yapmak demek olduğunu söyledi.

Özyiğit, Ahiliğin hizmet verilen kişilere yanlış yapmamak ve yapılan işin en güzel şekilde yerine getirilmesi demek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ahilik, hizmet verdiğimiz kişileri kardeşimiz gibi görüp kollamak, emek vermek demek. Ahiliğe bugün ihtiyacımız var. Ahilik teşkilatına Türk milletinin sadece esnafının, iş adamlarının değil, hepimizin ihtiyacı var. Bugün dünyaya bilim, teknoloji, gelişme, kalkınma ile öncülük eden Batı medeniyeti ticareti ve esnaflığı nasıl olursa olsun kazan üzerine bina etmiş durumda. Dünyanın neresinde servet, sermaye varsa her halükarda önüne engel çıkarsa onu yok edip elde etme, gasbetme ve alma üzerine medeniyetlerini inşa etmiş durumdalar. O nedenle insanlık zulümden, kandan ve göz yaşından kurtulamıyor."

AHİLİK BARIŞ DEMEKTİR

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ise Ahiliğin sanat ile ticaretin, ahlak ve doğruluğun iç içe geçtiği bir anlayış olduğunu söyledi.

Ahi diye anılan kişinin kesin olarak bir sanat, ticaret ya da meslek sahibi olduğunu dikkati çeken Yılmaz, "Ahilik barış demektir. Ahilik zenginlik, bolluk demektir. Ahilik ülkenin dirliği ve birliği demektir. Zaten bu değerlere ne kadar sahip çıktıysak ülkemizi de o kadar büyütmüş, ileriye taşımışız. Tarih bize hep bunu söylemiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yılın İstanbul Ahisi seçilen Ümraniye Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Suat Yazıcı'ya kaftan giydirildi ve berat verildi. Törende il kalfalığına seçilen Ahmet Demir ve il çıraklığına seçilen Mehmet Hızlı'ya Ahilik beratı ve çiçek takdim edildi.

Programın sonunda dua edildi ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Törene, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Ahilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ali Mazak, Ahilik Vakfı Başkan Yardımcısı Duran Demirbaş, Ahilik Vakfı üyeleri ile İSTESOB üyesi esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.