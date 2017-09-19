17:50, 19 Eylül 2017 Salı

Trump'tan Türkiye'ye teşekkür





Trump, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'a savaştan kaçan sığınmacılara kucak açtıkları için teşekkür etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'a savaştan kaçan sığınmacılara kucak açtıkları için teşekkür etti. Trump konuşmasında, ABD halkının BM’nin çok daha hesap verebilir ve etkin insan hakları savunmacısı olmasını umut ettiğini de söyledi

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