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Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

Trump, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'a savaştan kaçan sığınmacılara kucak açtıkları için teşekkür etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'a savaştan kaçan sığınmacılara kucak açtıkları için teşekkür etti.

Trump konuşmasında, ABD halkının BM’nin çok daha hesap verebilir ve etkin insan hakları savunmacısı olmasını umut ettiğini de söyledi



İlgili Konular BM 72. Genel Kurulu abd trump Türkiye
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Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
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Trump, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'a savaştan kaçan sığınmacılara kucak açtıkları için teşekkür etti.
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