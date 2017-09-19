18:04, 19 Eylül 2017 Salı

Cihannüma Kasrı'nın restorasyonuna onay

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Edirne Sarayı'nın önemli yapılarından harap durumdaki Cihannüma Kasrı projeleri, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Sarayı'nın "can damarı" olarak adlandırılan Cihannüma Kasrı'nın restorasyon projelerinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'nun başkanlık ettiği bugünkü toplantıda gündeme geldiğini söyledi.

Daha önce projelerde bazı eksiklerin tespit edildiğini anımsatan Hacıoğlu, "Kurul önceki toplantısında röleve projesini onaylamıştı. Restitüsyon ve restorasyon projelerinde bazı değişiklikler istenmişti, müellifi projeyi yeniden hazırladı. Böylelikle projeler kuruldan geçti. Bundan sonraki aşamada Kültür ve Turizm Bakanlığımız restorasyonunu en kısa zamanda programa alacak ve Cihannüma ivedilikle ayağa kaldırılacak." dedi.

Hacıoğlu, kaynaklarda 7 katlı olarak belirtilen Has Oda, Yediler Odası, Sancak-ı Şerif Dairesi, Kütüphane-i Humayun Sancak-ı Şerif Mescid-i dairelerinden oluşan Cihannüma Kasrı'nın ihyasının Edirne'ye bambaşka bir hava katacağını kaydetti.

Has Oda Kasrı, Taht-ı Hümayun Kasrı, Kasr-ı Padişahi olarak da adlandırılan Cihannüma Kasrı, 1452 yılında Sultan 2. Mehmet tarafından yaptırıldı. Yavuz Sultan Selim'in emriyle genişletilen kasır, 1805 yılından itibaren cephanelik olarak kullanılmaya başlandı.

Kasır, Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Rus ordularının cephaneliği ele geçirmemesi amacıyla Vali Cemil Paşa tarafından içindeki cephaneyle havaya uçuruldu.