18:25, 19 Eylül 2017 Salı

Tayvan liderinden Müslümanlara övgü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Müslüman toplumunun, Tayvan'ın önemli bir ortağı olduğunu belirtti.

CNA ajansının haberine göre, Tsai, Tayvan'da faaliyet gösteren Çinli Müslümanlar Birliği üyeleriyle yaptığı görüşmede, Müslüman toplumunun, Tayvan'ın önemli bir ortağı ve yönetimin Yeni Güney Politikasının desteklenmesinde vazgeçilmez bir güç unsuru olduğunu ifade etti.

Görüşmenin başında, birliğin üyelerinden oluşan heyeti, hac vazifelerini tamamlamış olmalarından ötürü tebrik eden Tsai, Müslümanların, Tayvan ve İslam'ı birbirine bağlayan bir köprü konumunda olduğunu söyledi.

Tsai, Müslümanların, Tayvan yönetiminin Avustralya, Yeni Zelanda, Güneydoğu Asya ve Güney Asya ülkeleri ile kültür ve din dahil çeşitli alanlarda değişim ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Yeni Güney Politikası için önemli bir unsur teşkil ettiğini kaydetti.

İslam'ın dünyanın önde gelen dinlerinden biri olduğunu vurgulayan Tsai, Müslümanlara karşı daha dostane ilişkiler geliştirilmesini ve Müslümanların kendilerini evlerinde gibi hissetmesini umduğunu dile getirdi.

Bu amaç doğrultusunda, Müslümanların namazlarını kılmaları için havaalanı ve otobüs terminali gibi başlıca ulaşım merkezlerinde mescit açıldığı kaydedildi.

HELAL SERTİFİKALI RESTORAN SAYISI BU YIL NİSAN AYINDA 104'E ULAŞTI

Tayvan'ın, restoranlarda helal sertifikasyon sistemini teşvik ettiğinin altını çizen Tsai, helal restoranların sayısının arttığını belirtti.

Tayvan'da helal sertifikalı restoran sayısının bu yıl nisan ayında 104'e ulaştığı bildirildi.

Her yıl hac organizasyonları düzenleyen Taipei merkezli birlik, uluslararası İslam konferanslarına, Asya bölgesindeki Müslüman gençler için yaz kamplarına ve İslamiyet ile ilgili kurslara sponsorluk yapıyor.

İstatistiklere göre, 50-60 bin arası Müslüman'ın yaşadığı Tayvan'da, Endonezya ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen 200 binden fazla Müslüman göçmen olduğu tahmin ediliyor.