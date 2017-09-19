18:29, 19 Eylül 2017 Salı

Bolu'daki FETÖ davasında karar



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Bolu'da eski öğretmene, FETÖ/PDY üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bolu'da eski öğretmene, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılan ve meslekten ihraç edilen Havva E'nin yargılanmasına devam edildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki oturumda, doğum yaptığı için mazeret bildirerek duruşmaya katılamayan sanığın avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir'de tutuklu olduğu öğrenildi.

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