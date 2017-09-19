18:40, 19 Eylül 2017 Salı

İran'da mülteci faciası





İran polisinin ateş açması sonucu devrilen araçta bulunan çok sayıda Afgan mültecinin öldüğü belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kenti yakınlarında, polisin ateş açması sonucu yoldan çıkarak devrilen araçta bulunan çok sayıda Afgan mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Afganistan'ın "Salam Vatar" sitesinin, Takhar Eyalet Valiliği Sözcüsü Sünnetullah Timur'a dayandırdığı haberde, kaçak yollarla İran'a giren bir grup Takharlı mülteciyi taşıyan aracın, Şiraz'dan Tahran'a giderken polisin ateş açması sonucu devrildiği belirtildi. Timur, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı konusunda net bilgiye sahip olmadıklarını, ancak ilk belirlemelere göre, ölenlerin 15'inin Takhar eyaletinden olduğunu kaydetti. Görgü tanıkları ise olayda en az 23 Afgan mültecinin hayatını kaybettiğini ifade etti. İran makamları olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İlgili Konular iran

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.