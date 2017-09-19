18:43, 19 Eylül 2017 Salı

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 25 gözaltı



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Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale, İzmir ve Bursa'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerce gözaltına alınan 25 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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