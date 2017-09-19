18:52, 19 Eylül 2017 Salı

Suudi Arabistan'dan "Arakan" çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan, uluslararası topluma Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamları durdurmak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı "terör katliamları, acımasız saldırılarla köylerde ve evlerde uygulanan sistematik yıkımı" kınadı.

Hükümetin Arakan'daki durumu "en acımasız ve kanlı terör biçimlerinden biri" olarak nitelendirdiği ve uluslararası topluma şiddet olaylarını durdurmak için acilen harekete geçilmesi, Myanmar'daki Müslüman azınlığa etnik ayrım yapılmaksızın haklarının verilmesi için çalışılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

ROHİNGYA MESELESİNE SAĞLIK VE EĞİTİM PROGRAMLARIYLA 50 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPTI

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın uluslararası platformlarda Rohingya meselesine destek verdiği, sağlık ve eğitim programlarıyla 50 milyon dolar bağış yaptığı aktarıldı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara sessiz kalan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii bugün yaptığı açıklamada, 5 Eylül'den bu yana Arakan'da operasyon düzenlenmediğini iddia etmiş, "Myanmar, uluslararası incelemelerden korkmuyor." demişti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.