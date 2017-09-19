Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:42, 19 Eylül 2017 Salı
Avrupa
19:01, 19 Eylül 2017 Salı

  • Paylaş
Putin'den Rus savunma sanayini güçlendirme talimatı
Putin'den Rus savunma sanayini güçlendirme talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Öncelikli yapılması gereken Rus ordusunun muharip kuvvetini belirleyecek silah ve teçhizatın geliştirilmesi ve üretilmesidir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmak için uygun koşullar oluşturulacağını söyledi.

Putin, Almaz-Antey devlet şirketinde düzenlenen Askeri Sanayi Komitesi Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin ordu ve deniz filolarıyla güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Putin, "Tasarım bürolarının, araştırma enstitülerinin ve savunma sanayi işletmeleri için öncelikli yapılması gereken Rus ordusunun muharip kuvvetini belirleyecek silah ve teçhizatın geliştirilmesi ve üretilmesidir." dedi.

Teknolojik ürünlerin ithal parçalardan kurtarılması gerektiğini belirten Putin, 3 yıldır ithal parçaların ikamesine yönelik program uygulandığını hatırlattı.

Yenilikçi gelişme ve savunma sanayinin rekabet gücünü artırmak için uygun koşulların yaratılacağını anlatan Putin, "İleri teknolojili ürünlerin toplam pazarlanabilir ürünler içindeki payı 2025 yılına kadar yüzde 16'dan yüzde 30'a çıkmalıdır." ifadesini kullandı.

Putin, savunma sanayinin modernize edilmesinin de ekonomiyi olumlu etkilediğini dile getirdi.



İlgili Konular putin rusya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Katalonya krizinde gerginlik büyüyor
Katalonya krizinde gerginlik büyüyor

Haklarında soruşturma açılan Katalonya'daki belediye başkanları, savcılığa ifade vermeyi reddetti.
Sudan Devlet Başkanı Beşir'den Darfur'da istikrar açıklaması
Sudan Devlet Başkanı Beşir'den, Darfur'da istikrar açıklaması

Sudan Devlet Başkanı Beşir, Darfur bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması gerektiğini belirterek, "Çad sınırı, karşılıklı menfaatlerin sağlanacağı bir alan olmalı, silah değişimi yapılan bir yer değil." dedi.
Dünyada 40 milyon 'modern köle' var
Dünyada 40 milyon 'modern köle' var

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Özgür Yürü Vakfı ile Uluslararası Göç Örgütünün ortak raporunda, "Dünyada 29 milyonu kadın ve çocuk olmak üzere 40 milyon modern kölelik kurbanı bulunuyor" denildi
Putin'den Rus savunma sanayini güçlendirme talimatı
Putin'den Rus savunma sanayini güçlendirme talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Öncelikli yapılması gereken Rus ordusunun muharip kuvvetini belirleyecek silah ve teçhizatın geliştirilmesi ve üretilmesidir" dedi
Suudi Arabistan'dan quot Arakan quot çağrısı
Suudi Arabistan'dan "Arakan" çağrısı

Suudi Arabistan, uluslararası topluma Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamları durdurmak için acilen harekete geçme çağrısı yaptı
Barzani'den referandumla ilgili yeni açıklama
Barzani'den referandumla ilgili yeni açıklama

IKBY Başkanı Barzani, 25 Eylül referandumunu ertelemenin ancak Bağdat yönetimiyle yapılacak "referandumun yerini tutacak" bir anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi
İran'da mülteci faciası
İran'da mülteci faciası

İran polisinin ateş açması sonucu devrilen araçta bulunan çok sayıda Afgan mültecinin öldüğü belirtildi
Tayvan liderinden Müslümanlara övgü
Tayvan liderinden Müslümanlara övgü

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Müslüman toplumunun, Tayvan'ın önemli bir ortağı olduğunu belirtti
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

Trump, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'a savaştan kaçan sığınmacılara kucak açtıkları için teşekkür etti.
Bağdat'tan Erbil'e quot petrol quot mesajı
Bağdat'tan Erbil'e "petrol" mesajı

Irak Petrol Bakanı, Erbil ile petrol konusunda askıya alınan sorunları görüşmeye de hazır olduklarını ifade etti.
Berlin Emniyet Müdürlüğü soyuldu
Berlin Emniyet Müdürlüğü soyuldu

Almanya'da Berlin Emniyet Müdürlüğünün soyulduğu bildirildi.
Lübnanlı alimlerden quot cuma günü tatil olsun quot eylemi
Lübnanlı alimlerden "cuma günü tatil olsun" eylemi

Lübnanlı alimler meclis önünde yaptıkları basın açıklamasıyla cuma gününün tatil olması talebini yineledi
Londra'da şüpheli paket alarmı
Londra'da şüpheli paket alarmı

Londra'da metro istasyonunda şüpheli paket alarmı verildi. İngiliz polisi pakette bomba olup olmadığını araştırıyor.
Kerkük İl Meclisi'nden Vali Kerim'in görevden alınma kararına ret
Kerkük İl Meclisi'nden, Vali Kerim'in görevden alınma kararına ret

Kerkük İl Meclisi, Irak meclisi tarafından alınan Vali Necmeddin Kerim'in görevden azledilmesi kararını reddetti
Myanmar Bangladeş sınırına mayın döşedi'
'Myanmar Bangladeş sınırına mayın döşedi'

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Darusman, Myanmar hükümetinin Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların geri dönmesini engellemek için sınıra mayın döşediğini tespit ettiklerini duyurdu.
İsrail Golan tepelerinde bir Suriye İHA'sı düşürdü
İsrail Golan tepelerinde bir Suriye İHA'sı düşürdü

İsrail ordusu: "Suriye'den hava sahamıza sızmaya çalışan bir İHA'yı engelledik"

Haberler

Rosneft, IKBY ile doğalgaz boru anlaşması imzalayacak
Rosneft IKBY ile doğalgaz boru anlaşması imzalayacak

'İdlib'de Türkiye, Rusya ve İran'dan gözlemciler konuşlandırılacak'
İdlib'de Türkiye Rusya ve İran'dan gözlemciler konuşlandırılacak'

Türkiye, Rusya ve İran, 'Astana' öncesi görüşmelere başladı
Türkiye Rusya ve İran 'Astana' öncesi görüşmelere başladı

ABD'den 'S-400' tepkisi
ABD'den 'S-400' tepkisi

Merkel ile Putin, Kuzey Kore ve Ukrayna'yı görüştü
Merkel ile Putin Kuzey Kore ve Ukrayna'yı görüştü

Pentagon'dan 'ABD, DEAŞ'lı komutanları tahliye etti' iddiasına cevap
Pentagon'dan 'ABD DEAŞ'lı komutanları tahliye etti' iddiasına cevap

Twitter'dan ABD Senatosu'na Rusya raporu
Twitter'dan ABD Senatosu'na Rusya raporu

Putin: Tillerson kendisine kötü bir çevre edindi
Putin Tillerson kendisine kötü bir çevre edindi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 