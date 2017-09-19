19:07, 19 Eylül 2017 Salı

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki üç PKK'lı etkisiz hale getirildi





Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı yok edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi.

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