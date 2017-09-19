Sudan Devlet Başkanı Beşir'den, Darfur'da istikrar açıklaması

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Çad sınırında karşılıklı menfaatlerin söz konusu olduğunu belirterek, ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması gerektiğini belirtti.
Darfur'un Cuneyna kentinde konuşan Beşir, "Çad sınırı, karşılıklı menfaatlerin sağlanacağı bir alan olmalı, silah değişimi yapılan bir yer değil." dedi.
Sudan-Çad Ortak Kuvvetleri tecrübesinden övgüyle söz eden Beşir, "Vatandaşların elindeki silahların toplanması ve devlet hegemonyasının sağlanması akabinde Darfur normale dönecektir." diye konuştu.
Beşir, bölge yetkililerine vatandaşlar arasında barışçıl yaşamı ve sosyal dokuyu oluşturma çağrısında bulundu.
İki günlük ziyaret için sabah saatlerinde Cuneyna kentine ulaşan Beşir, bölgedeki birçok projenin açılışını yaptı.
Haklarında soruşturma açılan Katalonya'daki belediye başkanları, savcılığa ifade vermeyi reddetti.
Sudan Devlet Başkanı Beşir, Darfur bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması gerektiğini belirterek, "Çad sınırı, karşılıklı menfaatlerin sağlanacağı bir alan olmalı, silah değişimi yapılan bir yer değil." dedi.
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