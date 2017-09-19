Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:42, 19 Eylül 2017 Salı
Dış Politika
19:53, 19 Eylül 2017 Salı

  • Paylaş
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırılara kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırıları kınandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijerya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırıları kınama açıklaması geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Konduga bölgesinde düzenlenen intihar saldırılarında birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Mashalari köyünde, Boko Haram'ın düzenlediği çifte intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.



İlgili Konular nijerya Dışişleri Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırılara kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırıları kınandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki üç PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki üç PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı yok edildi
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu 25 gözaltı
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı
Bolu'daki FETÖ davasında karar
Bolu'daki FETÖ davasında karar

Bolu'da eski öğretmene, FETÖ/PDY üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı
Cihannüma Kasrı'nın restorasyonuna onay
Cihannüma Kasrı'nın restorasyonuna onay

Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Edirne Sarayı'nın önemli yapılarından olan harap durumdaki Cihannüma Kasrı projelerine, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onay verdi
İstanbul'da Ahilik Haftası kutlandı
İstanbul'da Ahilik Haftası kutlandı

Etkinlikler kapsamında Ahi korteji, Kapalıçarşı'dan Sultanahmet'e yürüdü, "Şet Kuşanma Töreni" yapıldı
Türkiye'de ilk kez mercanları kurtarma operasyonu
Türkiye'de ilk kez mercanları kurtarma operasyonu

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çalışmayla Marmara Denizi'ndeki 200 mercan, Neandros Adası'nın derinliklerine nakledilmeye başlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Hatay'a ulaşan yaklaşık 30 vagon askeri araç, sınırındaki birliklere sevk edilmek üzere Ahmet Tor Kışlası'na nakledildi
Ayvalık'ta 47 göçmen yakalandı
Ayvalık'ta 47 göçmen yakalandı

Ayvalık'tan yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 göçmen yakalandı.
FETÖ operasyonunda 9 eski öğretmen gözaltına alındı
FETÖ operasyonunda 9 eski öğretmen gözaltına alındı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'daki hesaplarında hareketlilik tespit edilen FETÖ okullarında görevli 9 eski öğretmen gözaltına alındı
Perinçek'in partisi IKBY referandumunu protesto etti
Perinçek'in partisi IKBY referandumunu protesto etti

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu protesto etti
Koza-İpek Holding sanıkları yarın hakim karşısına çıkacak
Koza-İpek Holding sanıkları yarın hakim karşısına çıkacak

FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding davasının görülmesine, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın başlanacak
Almanya'dan eski diplomatik pasaportlu 196 Türk'e iltica hakkı
Almanya'dan eski diplomatik pasaportlu 196 Türk'e iltica hakkı

Almanya, 196 eski diplomatik pasaport sahibine iltica hakkı tanıdı. Bu kişiler arasında eski TSK mensupları ve başvuru sahiplerinin aileleri de yer alıyor
Isparta'daki FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı
Isparta'daki FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor
Hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor

Meteoroloji, hava sıcaklığının perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6-10 derece azalacağı tahmininde bulundu

Haberler

Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

Almanya'dan eski diplomatik pasaportlu 196 Türk'e iltica hakkı
Almanya'dan eski diplomatik pasaportlu 196 Türk'e iltica hakkı

AP Genel Sekreterinden AB'ye 'ölümcül hata' uyarısı
AP Genel Sekreterinden AB'ye 'ölümcül hata' uyarısı

Erdoğan, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Erdoğan Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Erdoğan-Trump görüşmesinde masaya neler gelecek? | ANALİZ
Erdoğan-Trump görüşmesinde masaya neler gelecek ANALİZ

Almanya, PKK konusunda tatmin edici cevap veremiyor
Almanya PKK konusunda tatmin edici cevap veremiyor

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki TurAz Kartalı 2017 tatbikatı başladı
Azerbaycan ve Türkiye arasındaki TurAz Kartalı 2017 tatbikatı başladı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 