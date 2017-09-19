Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijerya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırıları kınama açıklaması geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Konduga bölgesinde düzenlenen intihar saldırılarında birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Mashalari köyünde, Boko Haram'ın düzenlediği çifte intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırıları kınandı
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