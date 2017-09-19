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20:42, 19 Eylül 2017 Salı
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Güncelleme: 20:15, 19 Eylül 2017 Salı

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Katalonya krizinde gerginlik büyüyor
Katalonya krizinde gerginlik büyüyor

Haklarında soruşturma açılan Katalonya'daki belediye başkanları, savcılığa ifade vermeyi reddetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde "yasa dışı" ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de düzenlenmeye çalışılan bağımsızlık referandumunun gerçekleşmesi için iş birliği yapacağını açıklayan ve haklarında soruşturma açılan belediye başkanları savcılığa ifade vermeyi reddetti.

Devlet Başsavcısı Jose Manuel Maza'nın talimatıyla haklarında soruşturma açılan Katalonya'daki 712 belediye başkanının ifade işlemine bugün başlandı.

İlk gruptaki üç belediye başkanı, Barselona ve Lerida'daki savcılık binalarına gitmelerine rağmen savcının yönelttiği soruları cevapsız bırakarak ifade vermeyi reddetti. Savcılığın girişindeki bağımsızlık yanlısı gruplar, alkışlarla belediye başkanlarına destek vererek, "bağımsızlığa evet" şeklinde slogan attı.

Katalonya'daki Bağımsızlıkçı Belediyeler Derneği'nden (AMI) yapılan açıklamada, diğer belediye başkanlarının da ileri tarihlerde benzer yöntemle savcılığa gideceği ancak ifade vermeyi reddedeceği belirtildi.

Katalonya'daki azınlık hükümetine dışarından destek veren radikal sol görüşlü "Halk Adaylığı Birliği" (CUP) partisi de kendisine bağlı 30 kadar belediye başkanının savcılığa bile gitmeyeceğini açıklamıştı.

1,5 MİLYON AFİŞ, KAĞIT VE BENZERİ MALZEMEYE EL KONULDU

Bu arada 948 belediyenin olduğu Katalonya'da bağımsızlık referandumu girişimine destek vermeyen ve çoğunluğu Katalonya Sosyalist Partisi'nden olan (PSC) belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine yönelik baskıların arttığı belirtiliyor.

Öte yandan, bağımsızlık yanlısı sivil gruplar referanduma karşı çıkan belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı afişler bastırdı. Afişlerde, "PSC, Ciudadanos ve PP (Halk Partisi) size oy kullandırtmak istemiyorlar. Onların kim olduğunu görün" ifadeleri yazıyor.

Yasa dışı olmasına rağmen düzenlenmeye çalışılan referandumun başarılı olması için "kilit" olarak gösterilen katılım oranını artırmak amacıyla PSC, PP ve Ciudadanos adına sahte afişler bastırıldığı ortaya çıktı. "Hayır oyu kullan. Yeni bir İspanya'yı birlikte yaratalım", "İspanya için hayır" şeklinde ifadelerin kullanıldığı afişlerde PSC, PP ve Ciudadanos'un sempatizanlarına "referanduma katılın" çağrısı yaptığı bildiriliyor.

Öte yandan, İspanya jandarması, referandumla bağlantılı her türlü evrak ve propaganda içerikli afişi toplatmak için operasyonlarına devam ediyor. Özel bir posta şirketinin Terrasa ve L'Hospitalet de Llobregat kentlerindeki ofislerine baskın düzenleyen ekiplerin, referandumda kullanılabileceği düşünülen her türlü malzemeye el koyduğu bildirildi.

Posta şirketinin önüne gelen bağımsızlık yanlısı gruplar jandarmaya, alkışlarla çiçek atarak veya bağımsızlık sloganıyla tepki gösterdi.

Jandarmanın son iki günde Katalonya'da düzenlediği operasyonlarda referandumla bağlantılı yaklaşık 1,5 milyon afiş, kağıt ve benzeri malzemeye el koyduğu belirtildi.



İlgili Konular katalonya ispanya
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