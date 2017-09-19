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Trump'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına tepki
Trump'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına tepki

ABD Başkanı Trump'ın BM Güvenlik Kurulu'nda yaptığı konuşma, bazı ülkelerin tepkisine neden oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşma bazı ülkelerin tepkisine yol açtı.

İsveç Dışişeri Bakanı Margot Wallstrom, BCC televizyonuna yaptığı açıklamada, "(Trump) Yanlış zamanda, yanlış izleyiciye yanlış bir konuşma yaptı"." ifadesini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkesine eleştiriler yönelten Trump'a tepki gösterdi.

Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı ilk konuşmada savaştan, ülkeleri yok etmekten, ambargolardan bahsettiğine dikkati çeken Arreaza, "Trump, BM Genel Kurulu'ndaki liderlere çalışanı gibi hitap etti. Bugün burada duyduklarımız dünya için üzücü." diye konuştu.

Trump'ın tehditlerini kabul etmediklerini ve ırkçı söylemlerinin Soğuk Savaş'ı yeniden canlandıracağını savunan Arreaza, "Trump uluslararası hukuku ihlal ediyor. Dünyayı yönettiğini sanıyor ama daha kendi ülkesini yönetemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ŞİDDETE HİÇ DEĞİNMEDİ

Trump'ın konuşmasında, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete hiç değinmemesi de sosyal medyada eleştirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın konuşmasına övgüde bulunarak, "BM ile olan 30 yıllık tecrübemde daha önce bu kadar cesur bir konuşma duymamıştım." ifadesini kullandı.



İlgili Konular trump ABD BM Genel Kurulu
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