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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye referandum uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye referandum uyarısı

BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'e referandum uyarısında bulunarak, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimini referandum kararından vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda Genel Kurul'a hitap etti.

"ULUSLARARASI KURULUŞLARI VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMAYA DAVET EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm dünyanın huzurunda, topraklarında barındırdığı 3,2 milyon sığınmacının tüm yükünü Türkiye'nin omuzlarına bırakan ülkeleri ve uluslararası kuruluşları verdikleri sözleri tutmaya davet ediyorum." dedi.

"IKBY'Yİ BAŞLATTIĞI GİRİŞİMDEN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Erdoğan, "Irak'ın da toprak bütünlüğü temelinde varılacak uzlaşmalara ve ortak gelecek inşa etme ideallerini hayata geçirmeye ihtiyacı vardır. Bağımsızlık talepleri gibi bölgede yeni krizler, çatışmalar ortaya çıkartabilecek adımlardan uzak durulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Buradan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni bu doğrultuda başlattığı girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Türkiye'nin bu konudaki çok açık ve kararlı tavrını görmezden gelmek, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni elindeki imkanlardan da edecek bir sürecin önünü açabilir. Yeni çatışmaların fitilini ateşlemek yerine hep birlikte bölgede huzuru, barışı, güvenliği, istikrarı tesis için çalışmalıyız."

"DEAŞ'I GÜNDEMLERİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ARAÇ OLARAK KULLANIYORLAR"

"Bölgede DEAŞ'a karşı mücadele verdiğini söyleyen grupların ve güçlerin büyük bir bölümünün kesinlikle böyle bir amacı yoktur." diyen Erdoğan, "Bu gruplar ve güçler DEAŞ'ı kendi gündemlerini hayata geçirmek için bir araç olarak kullanıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti:

"PYD, YPG'nin Suriye'de ele geçirdiği bölgelerde demografik yapıyı değiştirme, halkın mallarına el koyma, kendisine karşı çıkanları öldürme veya sürgün etme yönündeki çabaları insanlık suçudur. DEAŞ'la mücadele meşru bir zeminde yürütülmediği takdirde dünyanın yeni DEAŞ'ların tehdidi altına girmesi kaçınılmazdır."

"ULUSLARARASI TOPLUM ARAKAN'DA DA İYİ SINAV VERMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplum tıpkı Suriye'de olduğu gibi Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı insani dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir. Şayet Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacaktır." dedi.

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Tüm bu gelişmeler ve yaşanan insani trajediler, Türkiye olarak 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek sembolleştirdiğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması çağrımızın haklılığını teyit ediyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesinde ne kadar geç kaldığımızın da bu ifadesidir."



İlgili Konular BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı Erdoğan
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