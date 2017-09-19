Mahkemeden Türköne, Bulaç ve Alpay'ın tutukluluk haline devam kararı

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FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik açılan davada, aralarında Mümtaz'er Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 22’si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma sona erdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi