Mahkemeden Türköne, Bulaç ve Alpay'ın tutukluluk haline devam kararı

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma sonunda Türköne, Bulaç ve Alpay'ın yargılandığı davada, mahkeme tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi
BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'e referandum uyarısında bulunarak, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimini referandum kararından vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırıları kınandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı yok edildi
Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı
Bolu'da eski öğretmene, FETÖ/PDY üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı
Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Edirne Sarayı'nın önemli yapılarından olan harap durumdaki Cihannüma Kasrı projelerine, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onay verdi
Etkinlikler kapsamında Ahi korteji, Kapalıçarşı'dan Sultanahmet'e yürüdü, "Şet Kuşanma Töreni" yapıldı
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çalışmayla Marmara Denizi'ndeki 200 mercan, Neandros Adası'nın derinliklerine nakledilmeye başlandı
Hatay'a ulaşan yaklaşık 30 vagon askeri araç, sınırındaki birliklere sevk edilmek üzere Ahmet Tor Kışlası'na nakledildi
Ayvalık'tan yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 göçmen yakalandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'daki hesaplarında hareketlilik tespit edilen FETÖ okullarında görevli 9 eski öğretmen gözaltına alındı
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu protesto etti
FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding davasının görülmesine, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın başlanacak
Almanya, 196 eski diplomatik pasaport sahibine iltica hakkı tanıdı. Bu kişiler arasında eski TSK mensupları ve başvuru sahiplerinin aileleri de yer alıyor