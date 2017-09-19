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00:50, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Latin Amerika
Güncelleme: 23:20, 19 Eylül 2017 Salı

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Meksika'da büyük deprem: 44 ölü
Meksika'da büyük deprem: 44 ölü

Meksika'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde, 44 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meksika'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde, 44 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki depremin, 51 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA BİNA ENKAZA DÖNDÜ

Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Çok sayıda bina enkaza dönerken, halk panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa döküldü. Bazı bina enkazlarında mahsur kalanların olduğu belirtildi. Meksiko'daki uluslararası havalimanında uçuşların durdurulduğu öğrenildi.

Morelos Valisi Graco Ramirez, Twitter'daki fotoğraflı paylaşımında, deprem nedeniyle eyalette 42 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Meksiko Valisi Alfredo del Mazo de yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyalette bir taş ocağı işçisinin üzerine düşen kaya nedeniyle, bir kişinin de devrilen sokak lambasının altında kalması sonucu öldüğünü kaydetti. Depremde nedeniyle şimdiye kadar 44 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Puebla Valisi Tony Gali de Twitter'daki paylaşımında, Cholula kentinde bazı kiliselerin çan kulelerinin yıkıldığını, bazı binaların da hasar gördüğünü belirtti.



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