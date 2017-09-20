Güncelleme: 02:19, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Erdoğan, Guterres'in düzenlediği öğle yemeğine katıldı





Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katıldı. Erdoğan yemekte ABD Başkanı Trump ile bir süre sohbet etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 72. Genel Kuruluna katılan ülkelerin heyet başkanları onuruna yemek verdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 72. Genel Kuruluna katılan ülkelerin heyet başkanları onuruna yemek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemekte, ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve BM Genel Sekreteri Guterres ile aynı masada oturdu. Yemek sırasında ABD Başkanı Trump, bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek sohbet etti.

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