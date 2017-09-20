Erdoğan, Guterres'in düzenlediği öğle yemeğine katıldı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 72. Genel Kuruluna katılan ülkelerin heyet başkanları onuruna yemek verdi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 72. Genel Kuruluna katılan ülkelerin heyet başkanları onuruna yemek verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemekte, ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve BM Genel Sekreteri Guterres ile aynı masada oturdu.
Yemek sırasında ABD Başkanı Trump, bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katıldı. Erdoğan yemekte ABD Başkanı Trump ile bir süre sohbet etti
Birleşik Krallık Başbakanı May, "Birleşik Krallık hükümeti bugün Myanmar ordusuyla savunma alanındaki bütün ilişkimizi ve verdiğimiz askeri eğitimi durdurduğumuzu ilan ediyor." dedi.
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ABD Başkanı Trump'ın BM Güvenlik Kurulu'nda yaptığı konuşma, bazı ülkelerin tepkisine neden oldu
Haklarında soruşturma açılan Katalonya'daki belediye başkanları, savcılığa ifade vermeyi reddetti.
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IKBY Başkanı Barzani, 25 Eylül referandumunu ertelemenin ancak Bağdat yönetimiyle yapılacak "referandumun yerini tutacak" bir anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi
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Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Müslüman toplumunun, Tayvan'ın önemli bir ortağı olduğunu belirtti
Trump, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'a savaştan kaçan sığınmacılara kucak açtıkları için teşekkür etti.
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