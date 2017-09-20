Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Plaza Otel'de "Bloomberg Küresel İş Forumu"nda ve Mandarin Otel'de "TURKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği"nde konuşacak.
(New York)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek.
(Ankara/11.30)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek "Fındık Üreticileri ve Halkla Buluşma Mitingi"ne katılacak.
(Giresun/18.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde "Uluslararası Kültür Turizm ve Demokrasi Kurultayı Medya Çalıştayı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/13.30)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdare Enstitüsünün 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Programı ve Diploma Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İzmir Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı" ve "Kemalpaşa Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
(İzmir/10.00-17.00)
5- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda, 10. Rize Günleri'nin açılışında bulunacak.
(İstanbul/18.00)
6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Programı'na katılacak.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB tarafından verilecek 2 yeni destek programının tanıtımını yapacak.
(Ankara/12.00)
2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bloomberg HT Tarım Zirvesi’ne katılacak.
(İstanbul/09.30)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İSTOÇ 1. Festival Günleri ile Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı'nın açılışını yapacak.
(İstanbul/10.00/12.00)
4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursaspor Telekomünikasyon AŞ Yetki Belgesi İmza Töreni ile Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yapılacak 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00/11.00)
5- TÜİK, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz kısa vadeli borç istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/10.00 )
7- Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim iç-dış borç istatistikleri, alacak verilerini açıklayacak.
(Ankara/17.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor.
- İngiltere Başbakanı Theresa May, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile diğer devlet ve hükümet başkanları BM Genel Kurulu'na hitap edecek.
(New York)
2-Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.
(Riyad)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
5- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
KÜLTÜR SANAT
1- Modern sanatın öncü isimlerinden Balkan Naci İslimyeli, 45. sanat yılını, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nin Beş Kubbe ve Tek Kubbe salonlarında aynı anda açılan "Hatırla" sergisiyle kutlayacak.
(İstanbul/16.00-18.00)
2- Türk Halk Müziği’nin ve Devlet Operası’nın önemli sanatçılarından Ruhi Su, ölümünün 32. yılında Şişli’de anılacak.
(İstanbul/20.00)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 25 karşılaşma oynanacak.
2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 1. ön eleme turunda Szolnoki Olaj-Trabzonspor, Demir İnşaat Büyükçekmece-BC Dnipro ve Oliver Würzburg-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(Szolnok/İstanbul/19.00/Würzburg/20.00)
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak. Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başlayacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Syrus Seccad Kadi, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti, Arakanlı Müslümanların şiddet olaylarından kaçarak sığındığı Bangladeş'teki kampı ziyaret edecek.
Çavuşoğlu, Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddeti görüşmek üzere Bangladeş’e gidecek.
Yeni adli yıl başlıyor. Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek yeni adli yıl açılış törenine katılacak.