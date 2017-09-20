09:02, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Plaza Otel'de "Bloomberg Küresel İş Forumu"nda ve Mandarin Otel'de "TURKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği"nde konuşacak.

(New York)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek.

(Ankara/11.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek "Fındık Üreticileri ve Halkla Buluşma Mitingi"ne katılacak.

(Giresun/18.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde "Uluslararası Kültür Turizm ve Demokrasi Kurultayı Medya Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/13.30)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdare Enstitüsünün 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Programı ve Diploma Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İzmir Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı" ve "Kemalpaşa Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(İzmir/10.00-17.00)

5- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda, 10. Rize Günleri'nin açılışında bulunacak.

(İstanbul/18.00)

6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB tarafından verilecek 2 yeni destek programının tanıtımını yapacak.

(Ankara/12.00)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bloomberg HT Tarım Zirvesi’ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İSTOÇ 1. Festival Günleri ile Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı'nın açılışını yapacak.

(İstanbul/10.00/12.00)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursaspor Telekomünikasyon AŞ Yetki Belgesi İmza Töreni ile Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yapılacak 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

5- TÜİK, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz kısa vadeli borç istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00 )

7- Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim iç-dış borç istatistikleri, alacak verilerini açıklayacak.

(Ankara/17.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor.

- İngiltere Başbakanı Theresa May, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile diğer devlet ve hükümet başkanları BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

(New York)

2-Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.

(Erbil)

KÜLTÜR SANAT

1- Modern sanatın öncü isimlerinden Balkan Naci İslimyeli, 45. sanat yılını, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nin Beş Kubbe ve Tek Kubbe salonlarında aynı anda açılan "Hatırla" sergisiyle kutlayacak.

(İstanbul/16.00-18.00)

2- Türk Halk Müziği’nin ve Devlet Operası’nın önemli sanatçılarından Ruhi Su, ölümünün 32. yılında Şişli’de anılacak.

(İstanbul/20.00)



SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 25 karşılaşma oynanacak.

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 1. ön eleme turunda Szolnoki Olaj-Trabzonspor, Demir İnşaat Büyükçekmece-BC Dnipro ve Oliver Würzburg-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Szolnok/İstanbul/19.00/Würzburg/20.00)