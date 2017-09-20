Özbekistan'da pamuk hasadına imamlardan çağrı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan’ın Andican bölgesi valisi bu hafta başında yaptığı toplantıda imamlara cemaate gelen insanları pamuk tarlalarına hasat toplamak için gönderme talimatı verdi.
Toplantıya imamların yanısıra kadın din görevlileri, diyanet işleri danışmanları ve yerel aktivistlerin katıldığı belirtildi. Toplantının ana konusu insanların pamuk toplamak için seferber edilmesiydi.
Özbekistan'da her sene pamuk hasat başlamasıyla tüm devlet çalışanlarının yanında imamlara da insanları gruplar halinde organize ederek pamuk hasatı toplmaya göndermeleri vazifesi verilir.
Uluslararası insan hakları kuruluşları Özbekistan’i kendi halkını zorla pamuk tarlalarında çalıştırmakla eleştiriyorlar.
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