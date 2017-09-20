Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:52, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Avrupa
09:56, 20 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
İspanyol jandarmasından Katalan hükümeti genel merkezine baskın
İspanyol jandarmasından Katalan hükümeti genel merkezine baskın

İspanya jandarması, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin resmi kurumlarına yönelik operasyon başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya'da yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapma girişiminde bulunan Katalonya özerk yönetimi hükümetinin resmi kurumlarına yönelik operasyon başlatıldı.

İspanyol haber ajansları, savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerinin, Katalonya özerk yönetimi hükümetine bağlı ekonomik işler, çalışma ve sosyal güvenlik, mali işler ve dışişleri gibi bazı kurumların binalarına girerek arama yaptığını duyurdu.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Katalonya Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Oriol Junqueras'ın yardımcılarından Josep Maria Jove'nin gözaltına alındığı ileri sürüldü.

İspanyol jandarması, 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu girişimini durdurmak için son günlerde operasyonlarını yoğunlaştırmış ve bazı şirketlere yaptığı baskınlarda referandumla bağlantılı 1,5 milyondan fazla doküman ve propaganda malzemesine el koymuştu.

 



İlgili Konular Katalan İspanya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Gerizim Dağı'nın İsrail'de dışlanan 'gizemli halkı' Samiriler
Gerizim Dağı'nın İsrail'de dışlanan 'gizemli halkı' Samiriler

Samiriler, Kudüs’ten yaklaşık 80 kilometre uzakta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Ortadoğu’nun “Süslü Gelini, Şam’ın Kız Kardeşi” olarak adlandırılan tarihi Nablus kentinde yaşıyorlar.
Esed 8 bin sivili quot ölümüne quot bekletiyor
Esed 8 bin sivili "ölümüne" bekletiyor

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde 8 bin sivil, Esed rejiminin kontrolünden muhaliflerin bölgesine geçmek için 40 gündür bekliyor. Rejimin insani yardım yapmaksızın beklettiği sivillerden 10'u hayatını kaybetti.
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6 5 oranında azaldı
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6.5 oranında azaldı

Kazakistan'da ülkede doğum oranının yüzde 6.5 oranında azaldığı raporlandı
İslam'ın Niksic'teki direği Hacı İsmail Camisi
İslam'ın Niksic'teki direği: Hacı İsmail Camisi

Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan tek cami olma özelliğine sahip tarihi Hacı İsmail Camisi, İslam'ın bu topraklardaki mührü gibi zamana direnmeye devam ediyor
ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı
ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı

ABD'nin, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Son 10 günde içinde zırhlı askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 200 tır yardım, Suriye'deki örgüt unsurlarına gönderildi.
Kolombiya'da 65 bin kişi yerinden edildi
Kolombiya'da 65 bin kişi yerinden edildi

Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.
Katar'da yaşanan krizin aşılması için dayanışma çağrısı
Katar'da yaşanan krizin aşılması için dayanışma çağrısı

Eski Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin oğlu Sultan bin Suhaym, ülkesi Katar'da yaşanan krizin aşılması için dayanışma çağrısında bulundu
Musul ve El-Enbar'daki operasyonlarda 48 DEAŞ'lı öldürüldü
Musul ve El-Enbar'daki operasyonlarda 48 DEAŞ'lı öldürüldü

Musul ve El-Enbar'da düzenlenen operasyonlarda 48 DEAŞ üyesi öldürüldü
Meksika'daki büyük depremde ölü sayısı 248'e yükseldi
Meksika'daki büyük depremde ölü sayısı 248'e yükseldi

Meksika'da dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e yükseldiği belirtildi
İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 9 Filistinli gözaltına aldı
ABD Filipinler polisine silah satışını durdurdu
ABD Filipinler polisine silah satışını durdurdu

ABD, Filipinler polisi için sipariş edilen 27 bin taarruz tüfeğinin teslimatını uyuşturucu operasyonlarındaki yargısız infaz iddiaları nedeniyle askıya aldı
Netanyahu İran bu anlaşmayla Kuzey Kore gibi olabilir
Netanyahu: İran bu anlaşmayla Kuzey Kore gibi olabilir

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile varılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Bazıları hala İran ile varılan bu tehlikeli anlaşmayı savunuyor. Eğer bir değişiklik olmazsa bu anlaşma İran'ın Kuzey Kore gibi olmasına neden olacak." dedi.
Suriyeli aşiretlerden PYD uyarısı
Suriyeli aşiretlerden PYD uyarısı

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, Suriyeli eski muhalif Ahmed el-Carba liderliğindeki Tayyar el-Gad'ın Arap aşiretlerini PYD'nin "federal projelerine" katılmaya çağırmasına tepki gösterdi.
İspanyol jandarmasından Katalan hükümeti genel merkezine baskın
İspanyol jandarmasından Katalan hükümeti genel merkezine baskın

İspanya jandarması, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin resmi kurumlarına yönelik operasyon başlattı
Özbekistan'da pamuk hasadına imamlardan çağrı
Özbekistan'da pamuk hasadına imamlardan çağrı

Özbekistan hükümeti imamlara, insanları pamuk toplamaya davet etmeleri talimatı verdi
İbadi Referandumun ertelenmesi değil tamamen iptali gerekir
İbadi: Referandumun ertelenmesi değil tamamen iptali gerekir

Irak Başbakanı İbadi, "Referandum ister şimdi isterse gelecekte ve ister Kürdistan isterse diğer bölgelerde yapılsın reddediyoruz. Referandumun ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi gerekir" dedi.

Haberler

İspanya'da Katalan başkana gözaltı
İspanya'da Katalan başkana gözaltı

Katalonya İspanya'dan ayrılma kararı aldı
Katalonya İspanya'dan ayrılma kararı aldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 