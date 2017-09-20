10:06, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Netanyahu: İran bu anlaşmayla Kuzey Kore gibi olabilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sık sık ABD Başkanı Donald Trump'a övgüde bulundu, İran'a ise sert eleştiriler yöneltti.

İran'ı Ortadoğu'yu ele geçirme kampayası yürütmek ve balistik füze denemeleri yaparak tüm dünyayı tehdit etmekle suçlayan Netanyahu, İran ile varılan nükleer anlaşmanın Tahran'ın daha fazla nükleer silah üretmesine olanak sağlayacağını savundu.

"İSRAİL'İN NÜKLEER ANLAŞMA KONUSUNDAKİ POLİTİKASI BELLİ"

İran'ın nükleer programını Kuzey Kore'nin nükleer programına benzeten Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları hala İran ile varılan bu tehlikeli anlaşmayı savunuyor. Kuzey Kore için de aynı şeyleri söylemişlerdi ama böyle olmadığını hepimiz gördük. Eğer bir değişiklik olmazsa bu anlaşma İran'ın Kuzey Kore gibi olmasına neden olacak. İsrail'in nükleer anlaşma konusundaki politikası belli; değiştirin ya da iptal edin."

"İRAN BİRBİRİ ARDINA ÜLKELERE SALDIRACAK"

Netanyahu, "İran'a yönelik yaptırımlar kaldırıldığında, İran zincirinden salınmış aç bir kaplan gibi milletler topluluğuna katılmak yerine birbiri ardına ülkelere saldıracak." diye konuştu.

İran'ı "Suriye, Irak ve Lübnan'da terör ve korku saçmakla" eleştiren Netanyahu "İran'ın Suriye'de kalıcı askeri üsler kurmasını ve bize karşı ölümcül silahlar üretmesini önlemek için harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.