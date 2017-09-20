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Erdoğan: Üniversite giriş sistemiyle ilgili çalışma var
Erdoğan: Üniversite giriş sistemiyle ilgili çalışma var

TEOG sınav sisteminin kaldırıldığının açıklanmasının ardından üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri sonrası konakladığı otele gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün yaptığı görüşme hatırlatılan Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri ile yaptığımız görüşme, Sayın Stoltenberg'in daha önce yaptığı açıklamanın aynısıdır. Her ülke kendi iç düzenlemelerinde serbesttir, bu noktadaki kararını serbestçe verir. Bu şekilde de bu görüşmemizi yaptık. Bunun dışında da ayrıca herhangi bir bilgi alışverişiyle alakalı da Genelkurmay, Brüksel'e ayrıca bir ekip gönderip onları ayrıca bilgilendirecekler." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, BM 72. Genel Kurulunda, heyet başkanları onuruna verilen yemekte ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre sohbet ettiği anımsatılarak, ABD Kongresinin korumalara silah satışı yapılmasıyla ilgili yasayı geri çekme kararı konusunun görüşülüp görüşülmediği soruldu. Bunun üzerine Erdoğan, "Yemek masasında o kadar etraflı bir görüşme imkanımız yok. Sadece perşembe günü kendisiyle ikili belki kısmen de heyetler arası ama ağırlıklı ikili olur, bir görüşmemiz olacak. O görüşmeden sonra karşılıklı olarak açıklamamızı yaparız." ifadelerini kullandı.

BM'de Myanmar konusunda bir farkındalık görüp görmediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Erdoğan, genel görüşmelere yoğun katılım olduğunu dile getirdi.

"MGK OLARAK HÜKÜMETE, BİZ KARARIMIZI TEKLİF EDECEĞİZ" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen günlerde toplanacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK), Kuzey Irak yönetimine yönelik yaptırımlar olup olmayacağı yönündeki soruya ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunları MGK toplantısından önce açıklama durumuna girersek bu ciddi bir yanlış olur çünkü MGK toplantısında malum gerek hükümetin gerek silahlı kuvvetlerimizin temsilcileri var. Hepsi orada bu konuyla ilgili düşüncelerini açıklayacaklar. Bunun neticesinde de MGK olarak hükümete, biz kararımızı teklif edeceğiz. Daha sonra da Bakanlar Kurulunda bu görüşmeler yapılmak suretiyle, Bakanlar Kurulu da şüphesiz ki hem bunu değerlendirecek hem de kendi kanaatleriyle ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar tabii sıradan olmayacak. Biz bu kararlılığımızı ortaya koyacağız çünkü biz Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık. Her zaman yanında olduk, her türlü desteği verdik. Bu kadar desteği veren, kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yaklaşımı. Bundan dolayı da biz son, nihai bu konudaki düşüncelerimizi Bakanlar Kurulu kararıyla, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla açıklayacağız. Bunu görmelerinde fayda var diye düşünüyorum."

"ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA VAR"

Erdoğan, bir soru üzerine Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemine değindi.

Kendisinin düşüncesini açıkladığını, Başbakan Binali Yıldırım ile de bu konuyu konuştuğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili olarak bir defa çocuklarımızı bindirilmiş kıtalar olarak görmek istemiyoruz. Bu imtihan kıskacı altında çocuklarımızın bitmesini, tükenmesini görmek istemiyoruz. Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar. Gerek ortaöğretimde gerek lisede artık canla başla kendi performanslarını ortaya koyacaklar. Ona yoğunlaşarak üniversiteye de gidecekler."

Üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı da sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı.



İlgili Konular BM 72. Genel Kurulu cumhurbaşkanı erdoğan
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