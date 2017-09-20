İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

Netanyahu: İran bu anlaşmayla Kuzey Kore gibi olabilir

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile varılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Bazıları hala İran ile varılan bu tehlikeli anlaşmayı savunuyor. Eğer bir değişiklik olmazsa bu anlaşma İran'ın Kuzey Kore gibi olmasına neden olacak." dedi.