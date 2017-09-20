Meksika'daki büyük depremde ölü sayısı 248'e yükseldi

Meksika'da dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e yükseldi.
Ulusal Sivil Savunma Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusunda, 51 kilometre derinlikte kaydedilen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 248'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, başkent Meksiko'da onlarca binanın enkaza döndüğüne dikkat çekildi.
Ulusal Sivil Savunma Şefi Luis Felipe Puente, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte 117, Morelos eyaletinde 72, Puebla'da 43, Meksiko eyaletinde 12, Guerrero eyaletinde 3 ve Oaxaca eyaletinde de bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Deprem, 19 Eylül 1985'te meydana gelen ve en az 5 bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açan 8,1 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde yapılan tatbikat sırasında yaşandı.
Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Meksiko'nun güneyinde bir ilkokulun çöktüğünü ve enkazdan şimdiye kadar 25 öğrencinin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Arama kurtarma ekipleri, 38 kişinin enkaz altında kaldığı okulda çalışmalarını sürdürüyor.
Pena Nieto, televizyondan yaptığı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde acil durum ilan edildiğini ve çalışmalara destek vermesi için takviye birliklerin gönderildiğini belirtti.
Meksiko Belediye Başkanı Miguel Angel Mancera, arama kurtarma çalışmaları sırasında yaklaşık 60 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.
Meksikalı yetkililer, yaralanan 70 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.
Başkentte yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik verilemiyor. Telefon hizmetlerinin de aksadığı başkentte yetkililer, doğalgaz hatları depremden zarar gördüğü için halkı sokaklarda sigara içmemeleri konusunda uyardı.
Ülkede 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 96 kişi ölmüştü.
Bu arada, New York'taki BM 72. Genel Kurul görüşmelerinde dünya liderlerine ev sahipliği yapan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'daki hesabından, "Tanrı, başkent Meksiko'dakileri korusun. Sizinleyiz." paylaşımını yaptı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Meksika'ya yardıma hazır olduklarını açıkladı.
Samiriler, Kudüs’ten yaklaşık 80 kilometre uzakta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Ortadoğu’nun “Süslü Gelini, Şam’ın Kız Kardeşi” olarak adlandırılan tarihi Nablus kentinde yaşıyorlar.
Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde 8 bin sivil, Esed rejiminin kontrolünden muhaliflerin bölgesine geçmek için 40 gündür bekliyor. Rejimin insani yardım yapmaksızın beklettiği sivillerden 10'u hayatını kaybetti.
Kazakistan'da ülkede doğum oranının yüzde 6.5 oranında azaldığı raporlandı
Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan tek cami olma özelliğine sahip tarihi Hacı İsmail Camisi, İslam'ın bu topraklardaki mührü gibi zamana direnmeye devam ediyor
ABD'nin, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Son 10 günde içinde zırhlı askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 200 tır yardım, Suriye'deki örgüt unsurlarına gönderildi.
Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.
Eski Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin oğlu Sultan bin Suhaym, ülkesi Katar'da yaşanan krizin aşılması için dayanışma çağrısında bulundu
Musul ve El-Enbar'da düzenlenen operasyonlarda 48 DEAŞ üyesi öldürüldü
Meksika'da dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e yükseldiği belirtildi
İsrail askerleri "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 9 Filistinli gözaltına aldı
ABD, Filipinler polisi için sipariş edilen 27 bin taarruz tüfeğinin teslimatını uyuşturucu operasyonlarındaki yargısız infaz iddiaları nedeniyle askıya aldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile varılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Bazıları hala İran ile varılan bu tehlikeli anlaşmayı savunuyor. Eğer bir değişiklik olmazsa bu anlaşma İran'ın Kuzey Kore gibi olmasına neden olacak." dedi.
Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, Suriyeli eski muhalif Ahmed el-Carba liderliğindeki Tayyar el-Gad'ın Arap aşiretlerini PYD'nin "federal projelerine" katılmaya çağırmasına tepki gösterdi.
İspanya jandarması, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin resmi kurumlarına yönelik operasyon başlattı
Özbekistan hükümeti imamlara, insanları pamuk toplamaya davet etmeleri talimatı verdi
Irak Başbakanı İbadi, "Referandum ister şimdi isterse gelecekte ve ister Kürdistan isterse diğer bölgelerde yapılsın reddediyoruz. Referandumun ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi gerekir" dedi.