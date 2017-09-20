11:05, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Musul ve El-Enbar'daki operasyonlarda 48 DEAŞ'lı öldürüldü





Musul ve El-Enbar'da düzenlenen operasyonlarda 48 DEAŞ üyesi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Musul ve El-Enbar vilayetlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ üyesi 48 kişinin ölü ele geçirildiği bildirildi. Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Cebbar Hasan yaptığı açıklamada, Musul'un Telafer ilçesinin batısında yer alan Ali Hüseyin köyü yakınında DEAŞ'a operasyon düzenlendiğini söyledi. Hasan, operasyonda 26 militanın ölü olarak ele geçirildiğini ve öldürülenler arasında örgütün, Irak ve yabancı uyruklu üst düzey yöneticilerinin de olduğunu aktardı. 75 KİLOMETRELİK ALAN PATLAYICI VE TUZAKLARDAN TEMİZLENDİ Öte yandan, Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Hücresinden yapılan açıklamada, Irak güçlerinin Enbar'ın batısında yer alan Ane ve Reyhane bölgesini DEAŞ'tan kurtarmak için başlattığı operasyonda 22 teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, operasyonda ayrıca 4 bombalı araç ile 443 patlayıcının imha edildiği ve 75 kilometrelik alanın patlayıcı ve mayın tuzaklarından temizlendiği kaydedildi.

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