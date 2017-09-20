11:07, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Pamuk fiyatlarına "kasırga" etkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, pamukta en büyük üretici konumundaki ABD'yi etkileyen kasırgaların pamuk fiyatlarını artırdığını belirterek kasırganın fiyatlara yapacağı etkileri sektörün yakından takip ettiğini söyledi.

Kocagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli pamukta bu yılki rekoltenin bir önceki seneye göre yüzde 15 ila 20 artarak 900 bin ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Pamukta fiyatların dünya fiyatları ve döviz kuruyla belirlendiğine işaret eden Kocagöz, geçen sezon yerli pamuğa olan talep dolayısıyla tüm stokların tükendiğini, bunun fiyatlar açısından olumlu bir durum olduğunu kaydetti.

Pamuk fiyatlarında belirleyici ülke olan ve bu yıl rekor üretim bekleyen ABD'nin iki kasırganın etkisi altında kaldığını dile getiren Kocagöz, bu ülkede pamuk ekili arazilerde kasırganın etkisinin henüz hesaplanmadığını ancak sadece Harvey kasırgası nedeniyle 500 bin balya pamuğun hasar gördüğünün aktarıldığını belirtti.

Kocagöz, "Pamukta en büyük üreticilerden olan ABD'yi iki kasırga vurdu. Önce Harvey, daha sonra Irma etkili oldu. Şu anda bu kasırgaların Teksas'taki pamuk alanlarındaki etkisi tam bilinmiyor. ABD'de bu yıl rekor üretim bekleniyordu. Etkinin sonuçları dünya pamuk piyasası için çok çok önemli olacak çünkü Harvey kasırgası yüzünden ABD pamuğunun değeri şimdiden yüzde 5 arttı." diye konuştu.

FİYATLAR ARTAR

Türkiye'de hasadın Güneydoğu Anadolu'da ve Adana civarında başladığını ancak henüz ticarete konu olacak kadar bir ürünün piyasaya girmediğini söyleyen Kocagöz, piyasanın eylül sonunda şekilleneceğini ifade etti.

Kocagöz, iklim koşullarının hasada elverişli seyretmesi durumunda iyi bir sezon beklediklerini belirterek "Genel anlamda şu an için pamuk üretimini aksatacak kötü gelişme yaşanmıyor. Bunu yaşamadığımız için hasada 10 gün kala, eğer bir sürpriz yaşamazsak yüzde 20'ye yakın bir rekolte artışı yakalayabileceğimizi, dolayısıyla da 900 bin tonluk üretime ulaşacağımızı umut ediyoruz." diye konuştu.

Geleneksel olarak sezon başında arzın bir anda yükselmesi nedeniyle fiyatların bir miktar düşebileceğini ancak sonrasında çıkışa geçeceğini öngören Kocagöz, "Üretim 900 bin tona yaklaşsa da 1 milyon 500 bin tona ulaşan tüketimimiz var. 600 bin ton açığımız olacağına göre hasat bittikten sonra talep karşısında fiyatların yeniden yükseleceğini, dünya fiyatlarını yakalayacağını, belki de biraz geçeceğini tahmin ediyorum." dedi.