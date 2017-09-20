Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:52, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Güncel
11:07, 20 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Pamuk fiyatlarına "kasırga" etkisi
Pamuk fiyatlarına

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Kocagöz, "Pamukta en büyük üreticilerden olan ABD'yi iki kasırga vurdu. Harvey kasırgası yüzünden ABD pamuğunun değeri şimdiden yüzde 5 arttı" açıklamasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, pamukta en büyük üretici konumundaki ABD'yi etkileyen kasırgaların pamuk fiyatlarını artırdığını belirterek kasırganın fiyatlara yapacağı etkileri sektörün yakından takip ettiğini söyledi.

Kocagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli pamukta bu yılki rekoltenin bir önceki seneye göre yüzde 15 ila 20 artarak 900 bin ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Pamukta fiyatların dünya fiyatları ve döviz kuruyla belirlendiğine işaret eden Kocagöz, geçen sezon yerli pamuğa olan talep dolayısıyla tüm stokların tükendiğini, bunun fiyatlar açısından olumlu bir durum olduğunu kaydetti.

Pamuk fiyatlarında belirleyici ülke olan ve bu yıl rekor üretim bekleyen ABD'nin iki kasırganın etkisi altında kaldığını dile getiren Kocagöz, bu ülkede pamuk ekili arazilerde kasırganın etkisinin henüz hesaplanmadığını ancak sadece Harvey kasırgası nedeniyle 500 bin balya pamuğun hasar gördüğünün aktarıldığını belirtti.

Kocagöz, "Pamukta en büyük üreticilerden olan ABD'yi iki kasırga vurdu. Önce Harvey, daha sonra Irma etkili oldu. Şu anda bu kasırgaların Teksas'taki pamuk alanlarındaki etkisi tam bilinmiyor. ABD'de bu yıl rekor üretim bekleniyordu. Etkinin sonuçları dünya pamuk piyasası için çok çok önemli olacak çünkü Harvey kasırgası yüzünden ABD pamuğunun değeri şimdiden yüzde 5 arttı." diye konuştu.

FİYATLAR ARTAR

Türkiye'de hasadın Güneydoğu Anadolu'da ve Adana civarında başladığını ancak henüz ticarete konu olacak kadar bir ürünün piyasaya girmediğini söyleyen Kocagöz, piyasanın eylül sonunda şekilleneceğini ifade etti.

Kocagöz, iklim koşullarının hasada elverişli seyretmesi durumunda iyi bir sezon beklediklerini belirterek "Genel anlamda şu an için pamuk üretimini aksatacak kötü gelişme yaşanmıyor. Bunu yaşamadığımız için hasada 10 gün kala, eğer bir sürpriz yaşamazsak yüzde 20'ye yakın bir rekolte artışı yakalayabileceğimizi, dolayısıyla da 900 bin tonluk üretime ulaşacağımızı umut ediyoruz." diye konuştu.

Geleneksel olarak sezon başında arzın bir anda yükselmesi nedeniyle fiyatların bir miktar düşebileceğini ancak sonrasında çıkışa geçeceğini öngören Kocagöz, "Üretim 900 bin tona yaklaşsa da 1 milyon 500 bin tona ulaşan tüketimimiz var. 600 bin ton açığımız olacağına göre hasat bittikten sonra talep karşısında fiyatların yeniden yükseleceğini, dünya fiyatlarını yakalayacağını, belki de biraz geçeceğini tahmin ediyorum." dedi.



İlgili Konular ulusal pamuk konseyi barış kocagöz pamuk üretimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
2018'de 20 bine yakın öğretmen atanacak
2018'de 20 bine yakın öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "20 bine yakın öğretmeni 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız. Duyuruları şubatta başlatıyoruz, sınavları mayıs gibi yapıyoruz, ağustos gibi de göreve başlatıyoruz." dedi.
Başbakan kuvvet komutanlarıyla görüşecek
Başbakan, kuvvet komutanlarıyla görüşecek

Başbakan Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul edecek
Pamuk fiyatlarına quot kasırga quot etkisi
Pamuk fiyatlarına "kasırga" etkisi

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Kocagöz, "Pamukta en büyük üreticilerden olan ABD'yi iki kasırga vurdu. Harvey kasırgası yüzünden ABD pamuğunun değeri şimdiden yüzde 5 arttı" açıklamasında bulundu
Serbest bölgelerde quot Türk lirası kullanımı zorunluluğu quot kaldırıldı
Serbest bölgelerde "Türk lirası kullanımı zorunluluğu" kaldırıldı

Serbest bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin her türlü ödeme döviz veya Türk lirasıyla yapılabilecek
Erdoğan Üniversite giriş sistemiyle ilgili çalışma var
Erdoğan: Üniversite giriş sistemiyle ilgili çalışma var

TEOG sınav sisteminin kaldırıldığının açıklanmasının ardından üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı
Erdoğan Myanmar'daki insanlık dramı yeni bir gelişme değildir
Erdoğan: Myanmar'daki insanlık dramı yeni bir gelişme değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Myanmar'da karşı karşıya kaldığımız insanlık dramı esasında yeni bir gelişme değildir" dedi
Mahkemeden Türköne Bulaç ve Alpay'ın tutukluluk haline devam kararı
Mahkemeden Türköne, Bulaç ve Alpay'ın tutukluluk haline devam kararı

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma sonunda Türköne, Bulaç ve Alpay'ın yargılandığı davada, mahkeme tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'e referandum uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'e referandum uyarısı

BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'e referandum uyarısında bulunarak, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimini referandum kararından vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırılara kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırıları kınandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki üç PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki üç PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı yok edildi
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu 25 gözaltı
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı
Bolu'daki FETÖ davasında karar
Bolu'daki FETÖ davasında karar

Bolu'da eski öğretmene, FETÖ/PDY üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı
Cihannüma Kasrı'nın restorasyonuna onay
Cihannüma Kasrı'nın restorasyonuna onay

Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Edirne Sarayı'nın önemli yapılarından olan harap durumdaki Cihannüma Kasrı projelerine, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onay verdi
İstanbul'da Ahilik Haftası kutlandı
İstanbul'da Ahilik Haftası kutlandı

Etkinlikler kapsamında Ahi korteji, Kapalıçarşı'dan Sultanahmet'e yürüdü, "Şet Kuşanma Töreni" yapıldı
Türkiye'de ilk kez mercanları kurtarma operasyonu
Türkiye'de ilk kez mercanları kurtarma operasyonu

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çalışmayla Marmara Denizi'ndeki 200 mercan, Neandros Adası'nın derinliklerine nakledilmeye başlandı

Haberler

Amerikan pamuğuna Türkiye’den antidamping vergisi!
Amerikan pamuğuna Türkiye den antidamping vergisi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 