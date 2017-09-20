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Ortadoğu
11:09, 20 Eylül 2017 Çarşamba

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Katar'da yaşanan krizin aşılması için dayanışma çağrısı
Katar'da yaşanan krizin aşılması için dayanışma çağrısı

Eski Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin oğlu Sultan bin Suhaym, ülkesi Katar'da yaşanan krizin aşılması için dayanışma çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Katar Dışişleri Bakanı Suhaym bin Hamed Al Sani'nin oğlu Sultan bin Suhaym, ülkesi Katar'da yaşanan krizin aşılması için dayanışma çağrısında bulundu.

Bin Suhaym, Suudi Arabistan'ın Dubai merkezli Al Arabiya televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin aşılması yönündeki tüm çağrılara olumlu cevap verdiğini, bu bağlamda Abdullah bin Ali Al Sani tarafından yapılan "ailenin toplanması" çağrısının kabul edilerek ailenin bir araya gelmesini temenni ettiğini belirtti.

Açıklamasında Bin Suhaym, Katar'ın adının terör ile anılmasından endişe duyduğunu kaydederek Katar hükümetinin hatalarına dikkat çekti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Körfez ülkeleri liderlerine güvendiğini dile getiren Bin Suhaym, dayanışma ve kalkınma vurgusu yaptı.



İlgili Konular katar krizi Katar
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