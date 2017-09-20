Bakan Yılmaz: Liselere geçişte yeni model bir ay içinde Bakanlar Kurulu'nda

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçişte yeni modelle ilgili, "Bir ay içinde Bakanlar Kuruluna sunarız. Onlar 'tamamdır' dedikten sonra hemen açıklarız. Yok, 'Biraz daha şu noktanın düzeltilmesi, çalışılması gerekir' derse... Dolayısıyla bir tarih verip de düzeltilme talimatını aldıktan sonra geciktirirsek orada 'söylenildi ama yapılmadı' gibi bir şey olur. Dolayısıyla en kısa sürede bu çalışma yapılacaktır." diye konuştu.
Bakan Yılmaz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımız şundan çok emin olsunlar, eğer bir okula, ister meslek lisesi ister imam hatip lisesi isterse anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi olsun, eğer istemiyorsa, evlatlarını vermiyorsa, hiçbir zaman Milli Eğitim Bakanlığının, ailesinin istemediği bir okula evladını gönderebilmek gibi bir durumu yoktur. Yani ailelerin istemediği hiçbir okula evlatlarını biz göndermeyiz. Eve en yakın hangisini istiyorsa o alanda... Bizim amacımız eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak."
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bizim programımızda var, 'üniversite sınavları birden fazla yapılacaktır' diye. Üzerinde çalışıyorlar. Olgunlaştığında inşallah halkımızın önünü sunulacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere geçişte yeni modelle ilgili, "Bir ay içinde Bakanlar Kurulu'na sunarız. Onlar 'tamamdır' dedikten sonra hemen açıklarız." dedi.
2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 17 milyonun üzerinde öğrenci ders başı yaptı
Ankara Valiliği, ikili eğitim yapan okullarda derslerin en erken 07.50'de, tam gün eğitim yapan okullarda ise 08.30'da başlayacağını duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören ve görecek öğrencilerden ilk defa eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacakların özel okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 600 çeşit olmak üzere, toplamda 190 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtacak.
Yaz tatilinin ardından 17 milyonun üzerinde öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılına 18 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. Yeni eğitim-öğretim maratonu, 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.
ÖSYM tarafından üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt hakkı kazanan adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
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