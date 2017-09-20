ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı

Haseke'deki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, dün askeri yardım da taşıyan yaklaşık 100 tır, Irak sınırındaki Simelka kapısından gündüz saatlerinde geçerek örgütün kontrolündeki kente girdi.
Haseke'ye gelen konvoyda, bazı tırlarda MRAP model zırhlı askeri araçlar görüldü.
Mayına dayanıklı, pusu korumalı MRAP'lara, birçok çeşit ağır silahlar takılabiliyor.
Tırların, Deyrizor'daki örgüt unsurlarına gönderildiği ifade ediliyor.
Bunun yanında, 11 Eylül'de de gece saatlerinde 100 civarı tırla yapılan sevkiyatta dört çeker pikaplar, kapalı konteynırlar dikkati çekti.
Akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu konvoydaki diğer tırların tümüyle brandalı olması nedeniyle içlerindeki malzemeler görülemedi.
AA'nın haziran ayı başlarında ABD'nin PKK/PYD'ye silah ve diğer askeri yardımlarını görüntüleyip haberleştirmeye başlamasından bir süre sonra yardımlar gece saatlerinde brandalı tırlarla yapılmaya başlamıştı.
Diğer taraftan 13, 17 ve 21 Ağustos ile 3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde gece saatlerinde brandalı toplam 400 tırla Irak'tan PKK/PYD kontrolündeki Haseke'ye gerçekleştirilen sevkiyatlar görüntülenmiş ancak ne tür yardımlar gönderildiği anlaşılamamıştı.
Bundan önce de 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80, 31 Temmuz'da 100 ve 7 Ağustosta 112 olmak üzere bin 21 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı. Tırların bir bölümündeki askeri araç ve gereçler yine görüntülere yansımıştı.
Böylece haziran ayı başından bu yana ABD tarafından yapıldığı ve içlerinde bazı silahlar ile askeri araç gereçlerin de bulunduğu bilinen toplam bin 621 tır, DAEŞ'e karşı mücadele bahanesiyle PKK/PYD'ye yardım ulaştırılmış oldu.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edinilen belgeye göre, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bulunuyor.
Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.
PKK/PYD'nin ABD desteğiyle sürdürdüğü Rakka operasyonu 6 Haziran'da başlamıştı. PKK/PYD, dün sabah saatlerinde ise DEAŞ işgalindeki Deyrizor'u ele geçirmek için harekete geçmişti.
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