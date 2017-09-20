11:49, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Başbakan, kuvvet komutanlarıyla görüşecek





Başbakan Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, bugün, Kara Kuvvetleri̇ Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deni̇z Kuvvetleri̇ Komutanı Korami̇ral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri̇ Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ari̇f Çeti̇n'i̇ Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

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