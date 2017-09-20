Başbakan, kuvvet komutanlarıyla görüşecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, bugün, Kara Kuvvetleri̇ Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deni̇z Kuvvetleri̇ Komutanı Korami̇ral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri̇ Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ari̇f Çeti̇n'i̇ Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "20 bine yakın öğretmeni 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız. Duyuruları şubatta başlatıyoruz, sınavları mayıs gibi yapıyoruz, ağustos gibi de göreve başlatıyoruz." dedi.
Başbakan Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul edecek
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Kocagöz, "Pamukta en büyük üreticilerden olan ABD'yi iki kasırga vurdu. Harvey kasırgası yüzünden ABD pamuğunun değeri şimdiden yüzde 5 arttı" açıklamasında bulundu
Serbest bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin her türlü ödeme döviz veya Türk lirasıyla yapılabilecek
TEOG sınav sisteminin kaldırıldığının açıklanmasının ardından üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Myanmar'da karşı karşıya kaldığımız insanlık dramı esasında yeni bir gelişme değildir" dedi
Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma sonunda Türköne, Bulaç ve Alpay'ın yargılandığı davada, mahkeme tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi
BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'e referandum uyarısında bulunarak, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimini referandum kararından vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırıları kınandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç PKK'lı yok edildi
Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı
Bolu'da eski öğretmene, FETÖ/PDY üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı
Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Edirne Sarayı'nın önemli yapılarından olan harap durumdaki Cihannüma Kasrı projelerine, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onay verdi
Etkinlikler kapsamında Ahi korteji, Kapalıçarşı'dan Sultanahmet'e yürüdü, "Şet Kuşanma Töreni" yapıldı
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çalışmayla Marmara Denizi'ndeki 200 mercan, Neandros Adası'nın derinliklerine nakledilmeye başlandı