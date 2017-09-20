12:11, 20 Eylül 2017 Çarşamba

2018'de 20 bine yakın öğretmen atanacak





Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "20 bine yakın öğretmeni 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız. Duyuruları şubatta başlatıyoruz, sınavları mayıs gibi yapıyoruz, ağustos gibi de göreve başlatıyoruz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Biraz aşağı, biraz yukarı olabilir ama 20 bine yakın öğretmeni de 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız. Duyuruları şubatta başlatıyoruz, sınavları mayıs gibi yapıyoruz, ağustos gibi de göreve başlatıyoruz." diye konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.