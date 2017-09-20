12:34, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Esed 8 bin sivili "ölümüne" bekletiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hama'nın doğu kırsalında Beşşar Esed rejimi ile DEAŞ'ın cephe hattındaki Akrabat bölgesi sakini 8 bin sivil, muhaliflerin bölgesine geçme talebinde bulundu.

Rejim, 300 ailelik gruba izin verdi ancak 40 gündür geçiş gerçekleşmedi.

Akrabat beldesinin Yerel Meclis Başkanı Ahmet El Hamavi yaptığı açıklamada, "Ekmek ile unun kıtlığı insani bir faciaya yol açabilir. Rejim, bu kişilere Hama ve İdlib'in kuzey kırsalına geçme sözü vermişti. O nedenle Akrabat'tan çıktılar ve 50 kilometre mesafedeki El Uzeyb Vadisi denen çöl bölgesine geldiler. Ancak 40 gündür bekliyorlar. Ne çadır ne ev ne barınakları var." dedi.

El Hamavi, 7 çocuk ve 3 yaşlının hayatını kaybettiğini belirterek, ailelerin sadece rejimin beraberinde götürmelerine izin verdiği koyunların sütü ile beslendiğini söyledi. El Hamavi, ailelerin El Uzeyb vadisinden, rejimin kontrolündeki Şeyh Hilal köyüne oradan da muhaliflerin elindeki El Ruhcan ve Sarha köylerine geçmek için beklediklerini ifade etti.