Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6.5 azaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı basın servisi, 2017 yılının ilk yarısında Kazakistan nüfusunun sayısının 18.05 milyona ulaştığını açıkladı.
Ülkede nüfusun doğal artışı 2016 yıl Ocak-Temmuz dönemine kıyasla yüzde 9.5 azalarak 145.5 bin kişi oldu. Bunun yanında ülkede doğum oranının yüzde 6.5 oranında azaldığı da belirtildi.
1 Ağustos 2017 itibariyle ülkenin nüfusu 18.05 milyon kişiye ulaştı, bunların yüzde 51.6'sı kadın, yüzde 48.4'ü ise erkek. Kentsel nüfusun payı yüzde 57.3, kırsal nüfusun ise yüzde 42.7.
Rapora göre ülkede bebek ölüm sayısı da 15,2 oranında azaldı. 2017 başından bu yana 1 yaşın altında 1.876 çocuğun öldüğü kaydedildi.
2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde ülkeye gelen kayıtlı göçmen sayısı 2016 yılına göre yüzde 39,1 oranında artarak 9,711 kişi oldu. Ülkeden ayrılan göçmen sayısı da artarak 19.400 kişi oldu.
NATO, BM'nin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını açıkladı
ABD, 13 yıl önce vatandaşlık başvurusu yaparken 1970'te Kudüs’teki iki bombalama eyleminden hüküm giydiğini ibraz etmeyen Filistinli aktivist Rasmea Odeh'i sınır dışı etti
Fransa'da bir önceki dönem iktidarda olan ve son iki seçimde büyük hezimete uğrayan Sosyalist Parti, genel merkez binasını satışa çıkardığını duyurdu
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "(ABD Başkanı Trump'ın konuşması) Bu, yaklaşık 190 ülkenin hükümet ve devlet başkanına yapılacak bir konuşma değil, daha ziyade taşradaki seçmenlerine yönelik yapılmış bir seçim konuşması" dedi
İşgal polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi
Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Dr. Davis, "Eğer Yahudi bir devletseniz demokratik olamazsınız, demokratik bir devletseniz de Yahudi bir devlet olamazsınız. Çünkü tanım olarak Yahudi devleti, Yahudi olmayanlara karşı ayrımcılığı barındırıyor" açıklaması yaptı
Alman medyasının, PKK ve FETÖ yandaşlarına kucak açan Merkel hükümetini son haftalarda eleştirmesi dikkati çekiyor
Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, "Nijerya'da ayrılıkçı faaliyetleri yürüten IPOB örgütü ölümcül saldırılarda bulunan Boko Haram'dan daha tehlikelidir"
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump'ı, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'i" olarak nitelendirdi
Kırgızistan'da yapılacak seçim öncesinde Kazak liderin cumhurbaşkanı adayı ile görüşmesine tepki gösterdi
İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine şahitlikleri ve Filistinlilerle iç içe olmaları nedeniyle adeta dışlanan Samiriler, Kudüs’ten yaklaşık 80 kilometre uzakta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde tarihi Nablus kentinde yaşıyorlar.
Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde 8 bin sivil, Esed rejiminin kontrolünden muhaliflerin bölgesine geçmek için 40 gündür bekliyor. Rejimin insani yardım yapmaksızın beklettiği sivillerden 10'u hayatını kaybetti.
Kazakistan'da ülkede doğum oranının yüzde 6.5 azaldığı raporlandı
Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan tek cami olma özelliğine sahip tarihi Hacı İsmail Camii, İslam'ın bu topraklardaki mührü gibi zamana direnmeye devam ediyor
ABD'nin, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Son 10 günde içinde zırhlı askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 200 tır yardım, Suriye'deki örgüt unsurlarına gönderildi.
Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.