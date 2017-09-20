Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:17, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Orta Asya
12:28, 20 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6.5 azaldı
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6.5 azaldı

Kazakistan'da ülkede doğum oranının yüzde 6.5 azaldığı raporlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı basın servisi, 2017 yılının ilk yarısında Kazakistan nüfusunun sayısının 18.05 milyona ulaştığını açıkladı.

Ülkede nüfusun doğal artışı 2016 yıl Ocak-Temmuz dönemine kıyasla yüzde 9.5 azalarak 145.5 bin kişi oldu. Bunun yanında ülkede doğum oranının yüzde 6.5 oranında azaldığı da belirtildi.

1 Ağustos 2017 itibariyle ülkenin nüfusu 18.05 milyon kişiye ulaştı, bunların yüzde 51.6'sı kadın, yüzde 48.4'ü ise erkek. Kentsel nüfusun payı yüzde 57.3, kırsal nüfusun ise yüzde 42.7.

Rapora göre ülkede bebek ölüm sayısı da 15,2 oranında azaldı. 2017 başından bu yana 1 yaşın altında 1.876 çocuğun öldüğü kaydedildi.

2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde ülkeye gelen kayıtlı göçmen sayısı 2016 yılına göre yüzde 39,1 oranında artarak 9,711 kişi oldu. Ülkeden ayrılan göçmen sayısı da artarak 19.400 kişi oldu.



İlgili Konular Kazakistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
quot NATO Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek quot
"NATO, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek"

NATO, BM'nin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını açıkladı
Filistinli aktivist Odeh ABD'den sınır dışı edildi
Filistinli aktivist Odeh ABD'den sınır dışı edildi

ABD, 13 yıl önce vatandaşlık başvurusu yaparken 1970'te Kudüs’teki iki bombalama eyleminden hüküm giydiğini ibraz etmeyen Filistinli aktivist Rasmea Odeh'i sınır dışı etti
Fransa'da hezimete uğrayan Sosyalist Parti'nin genel merkezi satılıyor
Fransa'da, hezimete uğrayan Sosyalist Parti'nin genel merkezi satılıyor

Fransa'da bir önceki dönem iktidarda olan ve son iki seçimde büyük hezimete uğrayan Sosyalist Parti, genel merkez binasını satışa çıkardığını duyurdu
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Trump'a eleştiri
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Trump'a eleştiri

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "(ABD Başkanı Trump'ın konuşması) Bu, yaklaşık 190 ülkenin hükümet ve devlet başkanına yapılacak bir konuşma değil, daha ziyade taşradaki seçmenlerine yönelik yapılmış bir seçim konuşması" dedi
200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgal polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi
Filistin quot İsrail-Afrika Zirvesi quot için boykot çalışmalarına başladı
Filistin "İsrail-Afrika Zirvesi" için boykot çalışmalarına başladı

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Dr. Davis, "Eğer Yahudi bir devletseniz demokratik olamazsınız, demokratik bir devletseniz de Yahudi bir devlet olamazsınız. Çünkü tanım olarak Yahudi devleti, Yahudi olmayanlara karşı ayrımcılığı barındırıyor" açıklaması yaptı
Alman medyasından Merkel'e 'PKK ve FETÖ' eleştirisi
Alman medyasından Merkel'e 'PKK ve FETÖ' eleştirisi

Alman medyasının, PKK ve FETÖ yandaşlarına kucak açan Merkel hükümetini son haftalarda eleştirmesi dikkati çekiyor
IPOB Boko Haram'dan daha tehlikeli
IPOB, Boko Haram'dan daha tehlikeli

Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, "Nijerya'da ayrılıkçı faaliyetleri yürüten IPOB örgütü ölümcül saldırılarda bulunan Boko Haram'dan daha tehlikelidir"
Maduro'dan Trump'a 'yeni Hitler' benzetmesi
Maduro'dan Trump'a 'yeni Hitler' benzetmesi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump'ı, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'i" olarak nitelendirdi
Kırgızistan'dan Kazakistan'a protesto notası
Kırgızistan'dan Kazakistan'a protesto notası

Kırgızistan'da yapılacak seçim öncesinde Kazak liderin cumhurbaşkanı adayı ile görüşmesine tepki gösterdi
Gerizim Dağı'nın İsrail'de dışlanan 'gizemli halkı' Samiriler
Gerizim Dağı'nın İsrail'de dışlanan 'gizemli halkı' Samiriler

İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine şahitlikleri ve Filistinlilerle iç içe olmaları nedeniyle adeta dışlanan Samiriler, Kudüs’ten yaklaşık 80 kilometre uzakta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde tarihi Nablus kentinde yaşıyorlar.
Esed 8 bin sivili quot ölümüne quot bekletiyor
Esed 8 bin sivili "ölümüne" bekletiyor

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde 8 bin sivil, Esed rejiminin kontrolünden muhaliflerin bölgesine geçmek için 40 gündür bekliyor. Rejimin insani yardım yapmaksızın beklettiği sivillerden 10'u hayatını kaybetti.
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6 5 azaldı
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6.5 azaldı

Kazakistan'da ülkede doğum oranının yüzde 6.5 azaldığı raporlandı
İslam'ın Niksic'teki direği Hacı İsmail Camii
İslam'ın Niksic'teki direği: Hacı İsmail Camii

Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan tek cami olma özelliğine sahip tarihi Hacı İsmail Camii, İslam'ın bu topraklardaki mührü gibi zamana direnmeye devam ediyor
ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı
ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı

ABD'nin, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Son 10 günde içinde zırhlı askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 200 tır yardım, Suriye'deki örgüt unsurlarına gönderildi.
Kolombiya'da 65 bin kişi yerinden edildi
Kolombiya'da 65 bin kişi yerinden edildi

Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Haberler

Kazakistan nüfusu gittikçe dindarlaşıyor
Kazakistan nüfusu gittikçe dindarlaşıyor

Özbekistan ile Kazakistan arasında askeri teknik işbirliği
Özbekistan ile Kazakistan arasında askeri teknik işbirliği

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da

Nazarbayev: Suriye'ye asker gönderebiliriz
Nazarbayev Suriye'ye asker gönderebiliriz

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Arakan çağrısı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Arakan çağrısı

Nazarbayev: Harici güçler aramızdaki birlik noksanlığından faydalanıyor
Nazarbayev Harici güçler aramızdaki birlik noksanlığından faydalanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi ilk kez Kazakistan’da
İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi ilk kez Kazakistan da






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 