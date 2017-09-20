12:28, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6.5 oranında azaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı basın servisi, 2017 yılının ilk yarısında Kazakistan nüfusunun sayısının 18.05 milyona ulaştığını açıkladı.

Ülkede nüfusun doğal artışı 2016 yıl Ocak-Temmuz dönemine kıyasla yüzde 9.5 azalarak 145.5 bin kişi oldu. Bunun yanında ülkede doğum oranının yüzde 6.5 oranında azaldığı da belirtildi.

1 Ağustos 2017 itibariyle ülkenin nüfusu 18.05 milyon kişiye ulaştı, bunların yüzde 51.6'sı kadın, yüzde 48.4'ü ise erkek. Kentsel nüfusun payı yüzde 57.3, kırsal nüfusun ise yüzde 42.7.

Rapora göre ülkede bebek ölüm sayısı da 15,2 oranında azaldı. 2017 başından bu yana 1 yaşın altında 1.876 çocuğun öldüğü kaydedildi.

2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde ülkeye gelen kayıtlı göçmen sayısı 2016 yılına göre yüzde 39,1 oranında artarak 9,711 kişi oldu. Ülkeden ayrılan göçmen sayısı da artarak 19.400 kişi oldu.



