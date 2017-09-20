Kırgızistan'dan Kazakistan'a protesto notası

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Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Kırgızistan'da 15 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Ömürbek Babanov ile görüşmesine tepki gösterdi.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev'in, ülkedeki cumhurbaşkanı adaylarından Ömürbek Babanov ile görüşmesine yönelik tepki, bu ülkenin Dışişleri Bakanlığına protesto notası gönderilerek iletildi.
Açıklamada, "Dost ülke Kazakistan'ın Devlet Başkanının, bir adayla görüşmesini şaşkınlıkla karşıladık. Söz konusu görüşmeyi ve görüşmede kullanılan ifadelerin Kazak basınında geniş yer bulmasını Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu etkilemek ve iç işlerimize karışmak olarak değerlendiriyoruz" ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı adayı Babanov, Nazarbayev ile dün Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya gelmiş, Nazarbayev'e Kırgızistan'a verdiği destekten ötürü teşekkür etmişti.
Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Ekim'de yapılacak. Kamuoyu yoklamaları, meclisteki Cumhuriyet Ata Curt Partisi Başkanı Ömürbek Babanov ile iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin adayı Sooronbay Ceenbekov'un oy oranlarının başa baş olduğunu gösteriyor.
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