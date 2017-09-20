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'Mevcut 3 milyar avronun ardından ikincisini görüşeceğiz'
'Mevcut 3 milyar avronun ardından ikincisini görüşeceğiz'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Suriyeli sığınmacılar için 2018'in sonuna kadar verilmesi taahhüt edilen ikinci 3 milyar avro yardıma ilişkin, "Mevcut 3 milyar avro sözleşme altına alındıktan sonra gelecek aşamayı düşüneceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 29 Kasım 2015 ve 18 Mart 2016'da AB ve Türkiye arasında varılan mutabakatlarda AB'nin Suriyeli sığınmacılar için ilgili kuruluşlara iki aşamada aktarmayı taahhüt ettiği toplam 6 milyar avroluk mali yardım taahhüdüne ilişkin son durumu değerlendirdi.

Yardımların aktarılmasında Türkiye ve AB'nin birlikte çalışmasının önemine işaret eden Berger, "Geçici koruma altındaki Suriyelilere ne yaparsak, Türk hükümetiyle yakın iş birliği içinde yapıyoruz. Üzerinde uzlaşılmayan hiçbir şey yapmıyoruz. Bu adım, olabilecek en hızlı ve etkin şekilde atıldı, sözleşme altına alındı ve uygulamaya geçildi. Buradaki süreç, dünyadaki krizlerde yapılanlara kıyasla en hızlı ilerleyen oldu." diye konuştu.

Berger, Avrupa Komisyonunun, taahhüt edilen 3 milyar avroluk fon çerçevesinde üye ülkelerin parlamentolarına ve Avrupa Toplulukları Sayıştayına karşı sorumlu olduğunu belirterek "1 milyar avro Avrupa Komisyonu bütçesinden, 2 milyar da üye ülkelerden geliyor. Bunların tümü göz önünde bulundurulduğunda bir dizi eylemi içeren büyük bir iş başlamış oldu." ifadesini kullandı.

AB ve Türkiye'nin sağlık ve eğitim alanlarında iki önemli proje yürüttüğünü söyleyen Berger, bu kapsamda 300'er milyon avro tutarında önemli projelerin doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

"KIZILAY KART ALANLAR BU AY 1 MİLYONU BULACAK"

AB mali desteğiyle hayata geçirilen "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Programı"na değinen Berger, "En önemli proje Kızılay Kart. Geçen aralık ayında başlatılan bu projeden yararlananların sayısı bu ay içinde 1 milyon kişiyi bulacak. Bu kısa sürede varılan büyük bir oran. Bu bir öncü proje." dedi.

"1,4 MİLYAR AVRO, YIL SONUNA KADAR SÖZLEŞME ALTINA ALINACAK"

İlk etapta taahhüt edilen 3 milyar avronun 2,9 milyarlık kısmının hangi alanlarda harcanacağının kararlaştırıldığını anlatan Berger, bu tutarın 1,6 milyar avrosuna ilişkin sözleşmelerin yapıldığını, şimdiye kadar 838 milyon avronun harcandığını söyledi.

Büyükelçi Berger, geri kalan 1,4 milyar avroluk tutara ilişkin ise "Yıl sonuna kadar sözleşme altına alınacak." dedi.

"3 MİLYAR AVRODAN SONRA GELECEK AŞAMAYI DÜŞÜNECEĞİZ"

Berger, 18 Mart 2016'daki Türkiye-AB Zirvesi'nde AB'nin, "Sığınmacı Mali İmkanı" çerçevesinde 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ilave bir fonu daha devreye sokacağı yönündeki taahhüdü de değerlendirdi.

Büyükelçi Berger, 3 milyar avroluk ikinci fonun kaynağının ve nerelere tahsis edileceğinin belli olup olmadığına sorusuna, "Mart 2016'daki anlaşmada 'sözleşme altına alınan para harcandığında, ilave paraya ihtiyaç olup olmadığını konuşmaya başlayacağımızı' söyledik. Karar, ilk etaptaki mevcut hibeyi harcadığımızda, ikinci bir hibeye ihtiyaç olup olmadığına bakmamız yönündeydi." yanıtını verdi.

Berger, şöyle devam etti:

"Bir ara oturup üye ülkelerle ne yapacağımızı konuşmamız gerek. Ardından da somut olarak ne yapmak istediğimizi Türkiye ile konuşmalıyız. Şimdilik sizinle bir detay paylaşamam çünkü buna ilişkin görüşmeler henüz başlamadı. Mevcut 3 milyar avro sözleşme altına alındıktan sonra gelecek aşamayı düşüneceğiz."

İlk etaptaki 3 milyar avronun üye ülke devlet ve hükümet başkanları toplantısında ele alındığını hatırlatan Berger, ikinci 3 milyar avroyu görüşmek için üye ülkelere resmi çağrı yapılacağını sözlerine ekledi.

 



İlgili Konular Christian Berger AB Suriyeli Türkiye
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