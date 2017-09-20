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10 ilde FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon
10 ilde FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon
Foto: Arşiv

Kırklareli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırklareli merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11'i eski asker, 4'ü mahrem imam olmak üzere FETÖ şüphelisi 15 şüpheliye yönelik, Kırklareli merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, örgütle bağlantılı, 8'i muvazzaf, 1'i sözleşmesi yenilenmeyen, 1'i rütbesi alınmış TSK personeli, 2'si mahrem imam olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon kapsamında yakalaması bulunan 3 şüphelinin ise tutuklu olduğu öğrenildi.



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